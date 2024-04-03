Rol aldığı projelerdeki başarısıyla yıllara damga vuran başarılı oyuncu Zafer Algöz, 24 gün arayla anne ve babasını kaybetti.
9 Mart'ta 83 yaşındaki annesi Güner Algöz'ü son yolculuğuna uğurlayan Zafer Algöz, şimdi de babası Cevdet Algöz hayata veda etti. Acı haberi duyuran Can Yılmaz, "Sevgili Zafer Algöz abimizin, 24 gün önce vefat eden annesinin ardından bu gece de babası (Cevdet amcamız) vefat etti. Yaşadığı acının tarifsiz olduğunu hissedebiliyorum. Zafer abimize ve ailenize başsağlığı diliyor, bu zor günlerin üstesinden gelebilmeniz için güç ve sabır temenni ediyorum. Mekanları Cennet olsun. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.
Anne ve babasının kaybının ardından Instagram hesabından paylaşım yapan Zafer Algöz ise "Başımız sağ olsun. Sevgili annemizin ardından 24 gün sonra babamız Cevdet Algöz'ü de kaybettik. 65 yıllık aşıklar cennette buluştular. Cekko babamızı 4 Nisan Perşembe öğle namazını müteakiben Balıkesir Burhaniye Koca Camii'nden uğurlayacağız. Geriş kabristanında defnedeceğiz. Sevenlerinin başı sağ olsun. Rabbim mekanını cennet eylesin" ifadelerini kullandı.
Güner Algöz, 9 Mart'ta Burhaniye Kocacamii'de kılınan cenaze namazının ardından Geriş Mezarlığı'na defnetmişti. Cem Yılmaz, Can Yılmaz, Bülent Şakrak ve Çağlar Çorumlu da Zafer Algöz'ü acılı gününde yalnız bırakmamıştı.
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Ünlü yapımcı, yönetmen ve girişimci Türker İnanoğlu'nun cenaze töreni 4 Nisan Perşembe günü Tim Show Center'da yapılacak. Öğle namazının ardından Levent Barboros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Kanlıca Aile Mezarlığı'na defnedilecektir. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ise İnanoğlu'nun vefatıyla ilgili büyük bir üzüntü duyduğunu belirterek, ailesine ve sanat camiasına başsağlığı diledi.
Karabük'te doğan Türker İnanoğlu, sinema ve televizyon alanında önemli bir kariyere sahiptir. Yönetmenlik, yapımcılık ve televizyonculuk gibi birçok alanda başarılı çalışmalara imza atmıştır. Türkiye'nin ilk özel televizyon kanallarından ATV'nin kurucusu olan İnanoğlu, aynı zamanda birçok Yeşilçam filmine de imza atmıştır. Cennet Mahallesi, Arka Sokaklar ve Akasya Durağı gibi dizileriyle de Türk televizyonlarına damgasını vurmuştur.
Boşandığı eşi Gerard Pique'den iki erkek çocuğu bulunan Grammy ödüllü şarkıcı Shakira, çocuklarının Margot Robbie ve Ryan Gosling'in filmini 'iğdiş edici' olarak hissettiklerini söyledi. Kadınlara saygı duyarken kendilerini güçlü hissetmelerini istediğini belirten Shakira, erkeklerin erkek olma olanaklarını elinden almadan kadınları güçlendirmeye inandığını ifade etti.
Türk sinemasının ünlü ismi Türker İnanoğlu, uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Gazeteci Cüneyt Özdemir, İnanoğlu'nun hastaneye kaldırıldığını duyurdu ve sağlık durumuyla ilgili bilgilendirme yapacağını belirtti. Ancak İnanoğlu'nun eski eşi Filiz Akın, sosyal medya üzerinden vefat ettiğini açıkladı.
Türk sinemasının önemli isimlerinden Türker İnanoğlu, uzun süredir rahatsızlık yaşadığı hastanede 88 yaşında hayatını kaybetti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, İnanoğlu'nun vefatıyla ilgili büyük bir üzüntü duyduğunu belirterek, merhumaya Allah'tan rahmet diledi.
Rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ünlü yapımcı ve yönetmen Türker İnanoğlu hayatını kaybetti. Vefat haberini duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada ''Sanat dünyamızın ünlü isimlerinden yapımcı ve film yönetmeni Türker İnanoğlu geçirdiği ani rahatsızlığın ardından kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.'' dedi.
Türk sinemasının yeni Aziz Nesin uyarlaması olan 'Mucize Aynalar'ın galasına Meltem Cumbul, Enis Arıkan, Gökçe Bahadır-Emir Ersoy gibi ünlü isimler katıldı. Filmin ekibi, izleme öncesi basının sorularını yanıtladı ve heyecanlarını paylaştı. Tolga Örnek, Cengiz Bozkurt, Boran Kuzum, Şebnem Bozoklu, Zerrin Sümer ve Eren Demirbaş, film hakkında düşüncelerini paylaştı. 'Mucize Aynalar', 5 Nisan'da vizyona girecek.
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