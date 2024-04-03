YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Başarılı oyuncu Zafer Algöz, 24 gün arayla anne ve babasını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Başarılı oyuncu Zafer Algöz, 24 gün arayla anne ve babasını kaybetti

Geniş Video İzle

24 gün önce annesi Güner Algöz'ü kaybetmenin acısıyla yıkılan usta oyuncu Zafer Algöz, bu sefer de babası Cevdet Algöz'ü kaybetti. Ailesini kaybetmenin acısıyla yıkılan Algöz, "65 yıllık aşıklar cennette buluştular" dedi.

03.04.2024 08:09  Güncelleme: 08:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rol aldığı projelerdeki başarısıyla yıllara damga vuran başarılı oyuncu Zafer Algöz, 24 gün arayla anne ve babasını kaybetti.

"ZOR GÜNLERİN ÜSTESİNDE GELEBİLMEK İÇİN SABIR DİLİYORUM"

9 Mart'ta 83 yaşındaki annesi Güner Algöz'ü son yolculuğuna uğurlayan Zafer Algöz, şimdi de babası Cevdet Algöz hayata veda etti. Acı haberi duyuran Can Yılmaz, "Sevgili Zafer Algöz abimizin, 24 gün önce vefat eden annesinin ardından bu gece de babası (Cevdet amcamız) vefat etti. Yaşadığı acının tarifsiz olduğunu hissedebiliyorum. Zafer abimize ve ailenize başsağlığı diliyor, bu zor günlerin üstesinden gelebilmeniz için güç ve sabır temenni ediyorum. Mekanları Cennet olsun. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.

Zafer Algöz, anne ve babası 24 gün arayla yaşamını yitirdi

ZAFER ALGÖZ: 65 YILLIK AŞIKLAR CENNETTE BULUŞTU

Anne ve babasının kaybının ardından Instagram hesabından paylaşım yapan Zafer Algöz ise "Başımız sağ olsun. Sevgili annemizin ardından 24 gün sonra babamız Cevdet Algöz'ü de kaybettik. 65 yıllık aşıklar cennette buluştular. Cekko babamızı 4 Nisan Perşembe öğle namazını müteakiben Balıkesir Burhaniye Koca Camii'nden uğurlayacağız. Geriş kabristanında defnedeceğiz. Sevenlerinin başı sağ olsun. Rabbim mekanını cennet eylesin" ifadelerini kullandı.

Güner Algöz, 9 Mart'ta Burhaniye Kocacamii'de kılınan cenaze namazının ardından Geriş Mezarlığı'na defnetmişti. Cem Yılmaz, Can Yılmaz, Bülent Şakrak ve Çağlar Çorumlu da Zafer Algöz'ü acılı gününde yalnız bırakmamıştı.

Zafer Algöz, anne ve babası 24 gün arayla yaşamını yitirdi
Zafer Algöz, anne ve babası 24 gün arayla yaşamını yitirdi
Başarılı oyuncu Zafer Algöz, 24 gün arayla anne ve babasını kaybetti

Çağlar Çorumlu, Bülent Şakrak, Zafer Algöz, Can Yılmaz, Cem Yılmaz, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Başarılı oyuncu Zafer Algöz, 24 gün arayla anne ve babasını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Murat Hantal: Başın sağolsun güzel abim, Mekanları cennet olsun inşallah 7 0 Yanıtla
  • Hasan Balta: Tüm Anne Babalarımızın Rabbim Mekanlarını Cennet Eylesin… 3 0 Yanıtla
  • Türker İnanoğlu'nun Cenaze Töreni Detayları Belli Oldu
    01:10 Türker İnanoğlu'nun Cenaze Töreni Detayları Belli Oldu

    Ünlü yapımcı, yönetmen ve girişimci Türker İnanoğlu'nun cenaze töreni 4 Nisan Perşembe günü Tim Show Center'da yapılacak. Öğle namazının ardından Levent Barboros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Kanlıca Aile Mezarlığı'na defnedilecektir. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ise İnanoğlu'nun vefatıyla ilgili büyük bir üzüntü duyduğunu belirterek, ailesine ve sanat camiasına başsağlığı diledi.

  • Türker İnanoğlu: Türk Sinemasının ve Televizyonunun Öncü İsimlerinden
    01:10 Türker İnanoğlu: Türk Sinemasının ve Televizyonunun Öncü İsimlerinden

    Karabük'te doğan Türker İnanoğlu, sinema ve televizyon alanında önemli bir kariyere sahiptir. Yönetmenlik, yapımcılık ve televizyonculuk gibi birçok alanda başarılı çalışmalara imza atmıştır. Türkiye'nin ilk özel televizyon kanallarından ATV'nin kurucusu olan İnanoğlu, aynı zamanda birçok Yeşilçam filmine de imza atmıştır. Cennet Mahallesi, Arka Sokaklar ve Akasya Durağı gibi dizileriyle de Türk televizyonlarına damgasını vurmuştur.

  • Shakira, Margot Robbie ve Ryan Gosling'in filmini 'iğdiş edici' olarak nitelendirdi
    21:10 Shakira, Margot Robbie ve Ryan Gosling'in filmini 'iğdiş edici' olarak nitelendirdi

    Boşandığı eşi Gerard Pique'den iki erkek çocuğu bulunan Grammy ödüllü şarkıcı Shakira, çocuklarının Margot Robbie ve Ryan Gosling'in filmini 'iğdiş edici' olarak hissettiklerini söyledi. Kadınlara saygı duyarken kendilerini güçlü hissetmelerini istediğini belirten Shakira, erkeklerin erkek olma olanaklarını elinden almadan kadınları güçlendirmeye inandığını ifade etti.

  • Türker İnanoğlu Hastaneye Kaldırıldı
    21:10 Türker İnanoğlu Hastaneye Kaldırıldı

    Türk sinemasının ünlü ismi Türker İnanoğlu, uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Gazeteci Cüneyt Özdemir, İnanoğlu'nun hastaneye kaldırıldığını duyurdu ve sağlık durumuyla ilgili bilgilendirme yapacağını belirtti. Ancak İnanoğlu'nun eski eşi Filiz Akın, sosyal medya üzerinden vefat ettiğini açıkladı.

  • Türk Sinemasının Duayen İsmi Türker İnanoğlu Hayatını Kaybetti
    20:44 Türk Sinemasının Duayen İsmi Türker İnanoğlu Hayatını Kaybetti

    Türk sinemasının önemli isimlerinden Türker İnanoğlu, uzun süredir rahatsızlık yaşadığı hastanede 88 yaşında hayatını kaybetti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, İnanoğlu'nun vefatıyla ilgili büyük bir üzüntü duyduğunu belirterek, merhumaya Allah'tan rahmet diledi.

  • Usta yönetmen ve yapımcı Türker İnanoğlu hayatını kaybetti
    20:11 Usta yönetmen ve yapımcı Türker İnanoğlu hayatını kaybetti

    Rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ünlü yapımcı ve yönetmen Türker İnanoğlu hayatını kaybetti. Vefat haberini duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada ''Sanat dünyamızın ünlü isimlerinden yapımcı ve film yönetmeni Türker İnanoğlu geçirdiği ani rahatsızlığın ardından kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.'' dedi.

  • Meltem Cumbul, Enis Arıkan ve Gökçe Bahadır gibi isimler 'Mucize Aynalar' filminin galasına katıldı
    19:09 Meltem Cumbul, Enis Arıkan ve Gökçe Bahadır gibi isimler 'Mucize Aynalar' filminin galasına katıldı

    Türk sinemasının yeni Aziz Nesin uyarlaması olan 'Mucize Aynalar'ın galasına Meltem Cumbul, Enis Arıkan, Gökçe Bahadır-Emir Ersoy gibi ünlü isimler katıldı. Filmin ekibi, izleme öncesi basının sorularını yanıtladı ve heyecanlarını paylaştı. Tolga Örnek, Cengiz Bozkurt, Boran Kuzum, Şebnem Bozoklu, Zerrin Sümer ve Eren Demirbaş, film hakkında düşüncelerini paylaştı. 'Mucize Aynalar', 5 Nisan'da vizyona girecek.


05:17 Tayvan’da 7.4 büyüklüğünde deprem Çok sayıda bina yıkıldı, tsunami uyarısı geldi Tayvan'da 7.4 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda bina yıkıldı, tsunami uyarısı geldi
23:46 Mazbata krizi sonrası Van sokakları karıştı Gösteri ve yürüyüşlere 15 gün yasak Mazbata krizi sonrası Van sokakları karıştı! Gösteri ve yürüyüşlere 15 gün yasak
22:59 İstanbul’da 29 kişinin öldüğü yangının görgü tanıkları konuştu: İçeri girenleri simsiyah çıkardılar İstanbul'da 29 kişinin öldüğü yangının görgü tanıkları konuştu: İçeri girenleri simsiyah çıkardılar
22:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti MYK’da yerel seçimdeki oy kaybını değerlendirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti MYK'da yerel seçimdeki oy kaybını değerlendirdi
08:10 Başarılı oyuncu Zafer Algöz, 24 gün arayla anne ve babasını kaybetti Başarılı oyuncu Zafer Algöz, 24 gün arayla anne ve babasını kaybetti
08:04 Barış Boyun Çetesi’ne İzmir’de operasyon: 8 şüpheli yakalandı Barış Boyun Çetesi'ne İzmir'de operasyon: 8 şüpheli yakalandı
00:34 Hassa Belediye Başkanlığı’nı kazanan Çolak, disiplin kuruluna sevk edildi Hassa Belediye Başkanlığı'nı kazanan Çolak, disiplin kuruluna sevk edildi
23:44 Acun Ilıcalı’dan genel kurula damga vuran isyan: Bu kaosun sebebi Türk hakemler Acun Ilıcalı'dan genel kurula damga vuran isyan: Bu kaosun sebebi Türk hakemler
23:13 Icardi’den Ali Koç’a jet hızında yanıt: Saldırıya cevap vermeliyiz Icardi'den Ali Koç'a jet hızında yanıt: Saldırıya cevap vermeliyiz
22:05 Fenerbahçe olağanüstü genel kurulunda yönetime Süper Kupa’ya çıkmama dahil 4 konuda tam yetki verildi Fenerbahçe olağanüstü genel kurulunda yönetime Süper Kupa'ya çıkmama dahil 4 konuda tam yetki verildi
21:48 İBB Başkanı İmamoğlu, Gaziosmanpaşa’da oyların yeniden sayılacağını açıkladı İBB Başkanı İmamoğlu, Gaziosmanpaşa'da oyların yeniden sayılacağını açıkladı
21:40 Muhabirin sorusu DEM Parti Eş Genel Başkanları’nı sinirlendirdi: Ne alakası var şu anki gündemimizle Muhabirin sorusu DEM Parti Eş Genel Başkanları'nı sinirlendirdi: Ne alakası var şu anki gündemimizle?
20:55 Kılıçdaroğlu’ndan Van’daki mazbata krizine çok sert tepki Kılıçdaroğlu'ndan Van'daki mazbata krizine çok sert tepki
20:55 Herkesin merak ettiği soru yanıtını buldu Fenerbahçe ligden çekilme fikrini rafa kaldırdı Herkesin merak ettiği soru yanıtını buldu! Fenerbahçe ligden çekilme fikrini rafa kaldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2024 08:40:10. #1.12#
SON DAKİKA: Başarılı oyuncu Zafer Algöz, 24 gün arayla anne ve babasını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement