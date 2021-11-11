Zeynep Tokuş yoga yaparken şekilden şekile girdi

Kenan İmirzalıoğlu ile başrolü paylaştığı Deli Yürek dizisiyle tanınan başarılı oyuncu Zeynep Tokuş, evlendikten sonra mesleği bırakarak yoga eğitmenliği yapmaya başladı. 44 yaşındaki 3 çocuk annesi Tokuş'un yaptığı birbirinden zor hareketleri de sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor.
Instagram'da 95 binden fazla takipçisi bulunan Zeynep Tokuş, son olarak duvarın önünde amuda kalktığı bir pozunu paylaştı. Ünlü ismin "Bedenlerimizi esnetmeyiz. Zihinlerimizi esnetiriz, bedenimiz uyum sağlar" notuyla paylaştığı fotoğrafı görenler hareketi anlamakta güçlü çekti.
Tokuş'un paylaşımını gören sosyal medya kullanıcıları, "Hocam neresi kolun, neresi bacağın kafam karıştı", "5 dakikadır bakıyorum hareketi çözemedim" ve "Önünde saygıyla eğiliyorum" yorumu yapıldı.
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