SGB 275 Uzman Alıyor - Son Dakika
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SGB 275 Uzman Alıyor

SGB 275 Uzman Alıyor
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Siber Güvenlik Başkanlığı, elit bir ekip için 275 personel alımı yapacak; başvurular 11 Eylül'e kadar.

Kuruluşunun üzerinden bir yıl geçmeden dijital altyapının önemli bir otoritesi haline gelen Siber Güvenlik Başkanlığı (SGB), siber vatanı savunacak elit bir operasyon gücü oluşturmak için 47 uzmanlık alanında 275 personel alımı ilanı yayımladı. Ankara ve İstanbul merkezli yürütülecek operasyonlarda görev alacak bu ekip için başvurular 11 Eylül'e kadar sürecek.

SGB, bu alımlarda klasik memuriyet kurallarının dışına çıkıyor. KPSS puanı artık belirleyici değil; sadece asgari baraj olarak değerlendiriliyor. Adayın mezun olduğu üniversitenin ulusal ve küresel başarı sıralaması ile not ortalaması (GPA) daha fazla ağırlık kazanıyor. Bu stratejiyle özel sektördeki parlak beyinlerin siber güvenlik alanında kamuya kazandırılması hedefleniyor. Yeni uzmanlara ödenecek maaşların 350 bin liraya ulaşması planlanıyor. Ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2026 yılı Temmuz ayı Mali ve Sosyal Haklar Genelgesi'ne göre sözleşmeli personel ücret tavanı yalnızca 76.873,55 TL. SGB'nin ödeyeceği bazı ücretler bu tavanın 4,5 katını aşıyor ve buna ek ödemeler de ekleniyor.

Bu iddialı alımın arkasında kurumun son bir yılda geçirdiği yapısal dönüşüm bulunuyor. SGB, 8 Ocak 2025'te yayımlanan 177 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Cumhurbaşkanlığı'na bağlı, özel bütçeli bir kurum olarak kuruldu. 12 Mart 2025'teki 7545 sayılı Siber Güvenlik Kanunu ile görev ve yetkileri yasal zemine oturtuldu. Kuruluştan yaklaşık 9,5 ay sonra, 24 Ekim 2025'te ise Türk Telekom CEO'su Ümit Önal ilk başkan olarak atandı. Önal'ın liderliğinde SGB, pazar dinamiklerini kamu regülasyonlarına entegre ederek güçleniyor.

SGB'nin yeni istihdamı, kurumun sıfırdan kurulduğu anlamına gelmiyor. Resmi Gazete'de yayımlanan kanun değişiklikleriyle BTK'nın siber güvenlik ve internet alan adlarıyla ilgili kritik yetkileri SGB'ye devredildi. 7545 sayılı Kanun'a eklenen geçici maddeye göre bu görevlerle ilgili BTK personeli, veri merkezleri, bilgi işlem altyapısı, yazılımlar ve devam eden işlemler üç ay içinde SGB'ye aktarılacak. Böylece SGB bir yandan deneyimli kadroları devralırken, diğer yandan dışarıdan katılan yeni uzmanlarla siber kalkanını güçlendiriyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Siber Güvenlik Başkanlığı, Teknoloji, Güvenlik, Memur, Son Dakika

Son Dakika Memur SGB 275 Uzman Alıyor - Son Dakika

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