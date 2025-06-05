20 Bin Mahkum Tahliye Oldu - Son Dakika
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20 Bin Mahkum Tahliye Oldu

20 Bin Mahkum Tahliye Oldu
05.06.2025 16:09
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Yeni infaz düzenlemesiyle Antalya'da 20 bin mahkum tahliye edildi, aileler bayram sevinci yaşıyor.

İnfaz düzenlemesi kapsamında yaklaşık 20 bin mahkumun tahliye edilmesini öngören yasa, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Antalya'da arife günü başlayan tahliyeler ile cezaevinden çıkan mahkumlar ve aileleri çifte bayram yaşadı. Tahliye edilen Mustafa Kızılöz, "Şu anda şoktayım, iki yıldır bu paketi bekliyordum" dedi.

10. Yargı Paketi kapsamında hazırlanan infaz düzenlemesi, 4 Haziran 2025 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yaklaşık 19 bin 800 mahkumun tahliyesini öngören düzenleme doğrultusunda Antalya'daki cezaevlerinde 5 Haziran Perşembe günü itibarıyla tahliyeler başladı.

Bayram arifesinde cezaevi önünde yoğunluk oluştu

Tahliye işlemleri Kurban Bayramı'ndan bir gün önceye, arife gününe denk geldi. Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önünde dün akşam saatlerinde başlayan bekleyiş, bugün sabah saatlerinde tahliyelerin başlamasıyla birlikte yoğunluğa dönüştü. Cezaevi önünde araçların içinde ve kaldırımlarda bekleyen aileler, içeriden çıkan yakınlarını sevinçle karşıladı.

"İki yıldır bu paketi bekliyordum"

Yaklaşık 4 yıldır cezaevinde bulunan oğlu Mustafa Kızılöz'ü cezaevi kapısında bekleyen baba Ali Kızılöz, "İki bayramı bir arada yaşıyoruz. Çok mutluyum" dedi.

Antalya'daki tahliye işlemlerinin gün boyu devam etmesi bekleniyor.

Konutta infaz ve ceza alt sınırlarında düzenleme

Düzenleme kapsamında mükerrer suçlardan ceza alan hükümlüler de şartlı salıvermeden yararlanabilecek. Cezaevinde kalamayacak durumda olan hasta ve engelli mahkumların cezalarının konutta infaz edilmesine imkan tanındı. Toplum güvenliği açısından ağır ve somut tehlike oluşturmadığı değerlendirilen kişiler hakkında infaz hakimi evde infaza karar verebilecek. Ayrıca doğumunun üzerinden altı ay geçmiş ve beş yıl veya daha az süreli hapis cezası almış kadınlar da konutta infazdan faydalanabilecek. Konutta infaz süreleri de yeniden düzenlendi. Kadınlar, çocuklar ve 65 yaşını doldurmuş kişiler için bu süre bir yıldan üç yıla kadar, 70 yaşını dolduranlarda dört yıla, 75 yaşını geçenlerde beş yıla, 80 yaş üzerindekilerde ise altı yıla kadar uygulanabilecek.

Kasten yaralama suçlarından hapis cezasının alt sınırı bir yıldan bir buçuk yıla çıkarıldı. Alkol ya da uyuşturucu etkisi altında araç kullananlara verilen cezanın alt sınırı üç aydan altı aya yükseltildi. Ayrıca iki yılın altındaki hapis cezalarının mutlaka cezaevinde infaz edilmesi zorunlu hale getirildi. Bu ceza en az beş gün olacak şekilde uygulanacak.

30 maddelik teklifin Meclis görüşmeleri sırasında muhalefetin itirazı üzerine sekiz madde metinden çıkarıldı. Silahla ateş açanlara, patlayıcı kullananlara, araçla birinin önünü kesenlere ve kalabalık yerlerde genel güvenliği tehlikeye atanlara yönelik düzenlemeler bu kapsamda yer almadı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika 20 Bin Mahkum Tahliye Oldu - Son Dakika

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