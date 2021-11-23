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2022 bütçe görüşmeleri - Son Dakika

2022 bütçe görüşmeleri

23.11.2021 23:25
2022 bütçe görüşmeleri

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Özellikle 2019-2020 yılı döneminde toplam 314 bin kişiyi yerleştirirken, 2021-2022 döneminde 556 kişiyi yerleştirdik.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Özellikle 2019-2020 yılı döneminde toplam 314 bin kişiyi yerleştirirken, 2021-2022 döneminde 556 kişiyi yerleştirdik. 241 bin ekstra yerleştirme yaptık" dedi.

2022 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2020 Kesin Hesap kanun Teklifi görüşmeleri Gençlik ve Spor Bakanlığı ile bağlı kuruluşların bütçeleri ile devam etti. Kasapoğlu milletvekillerini sorularını cevapladı.

Bakan Kasapoğlu, birinci ve ikinci sınıf öğrencilerinin ilk kez yurt başvurusu yaptığını belirterek, "Bu süreçte biz karşı karşıya kalmadığımız başvuru ile karşı karşıya kaldık. 2017'de 354 bin, 2018'de 353 bin, 2019'da 374 bin başvuru ve bu yıl itibariyle 624 bin oldu. Biz 18.11.2021 tarihi itibariyle 551 binini karşıladık. Özellikle 2019-2020 yılı döneminde toplam 314 bin kişiyi yerleştirirken, 2021-2022 döneminde 556 kişiyi yerleştirdik. 241 bin ekstra yerleştirme yaptık. Her gün yeni yurtlar açılıyor ve Pazartesi günü Ankaramızın Tarihi Cebeci yurdunu kız yurdu olarak 3 bin 700'e yakın kapasiteyle hizmete açtık. Aynı zamanda 110 bin yatak proje ve ihale çalışmamız devam ediyor" dedi.

Türkiye'nin hiçbir zaman kaynak sorunu yaşamadığını belirten Bakan Kasapoğlu, "İnanç varsa, imkan da vardır. Biz bu inançla yürüyoruz. 2018-2021 döneminde, pandemi döneminde denk gelen süreçte, 217 yeni yurt ve 216 bin kapasite açtık. Aydın, Muğla, Samsun, Türkiye'nin dört bir yanında. 2002'de 190 bin yurt vardı, onların çoğunu da yıkıp, tekrar yaptık. Türkiye'de 900 bine yakın yatak kapasitesi inşa etmişiz. Bunların yüzde 9'u ranzalı olarak devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Yurtlardan fotoğraflar gösteren Bakan Kasapoğlu, "Özeliyle, kamusuyla Türkiye öğrenci yurdu kapasitesi bakımından Avrupa'nın tamamına yakın kapasitesinin üstünde. Gerektiğinde kiralama yapıyoruz, gerektiğinde inşa ediyoruz. Her bir gencimizin barınması değil asolan, öğrencimizin beslenmesi, yaşam merkezi olarak görmesidir. Yurtları yaşam merkezilerine dönüştürüyoruz" şeklinde konuştu.

Bakan Kasapoğlu, Ankara, İstanbul, İzmir'de yurt yapım çalışmalarının sürdüğünü de sözlerine ekledi.

Spor Toto Teşkilatı'nın Sayıştay raporlarına ilişkin olarak Kasapoğlu, her türlü bilgi ve belgenin Sayıştay denetçisine elektronik ve fiziken verildiğini açıkladı. - ANKARA

Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika 2022 bütçe görüşmeleri - Son Dakika


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