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2022 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika

2022 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda

06.12.2021 22:14
2022 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, yaşanan ekonomik gelişmeler dolayısıyla dar ve sabit gelirlilerin her zamankinden daha fazla bir şekilde desteklenmesi gerektiğini belirtti.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, yaşanan ekonomik gelişmeler dolayısıyla dar ve sabit gelirlilerin her zamankinden daha fazla bir şekilde desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Destici, TBMM Genel Kurulunda 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2020 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi üzerinde şahsı adına bir konuşma yaptı.

Pandeminin bütün ülke ekonomilerini derinden etkilediğini belirten Destici, "Geçmiş yıllarda uygulanan düşük kur, yüksek faiz, sıcak para ile borçlanma politikaları ve bu politikaya bağlı olarak, yıllar boyunca devam eden cari açık ve borçlanma, açık pozisyonları kapatmak için dövize talebi artırmış, bu da ülkemizin sahip olduğu rezervlerin erimesine sebep olmuştur." dedi.

Destici, pandeminin olumsuz sonuçlarıyla, Türkiye'de yaşanan cari açık ve borç kaynaklı döviz tedarikindeki sıkıntıların aynı döneme denk geldiğine işaret ederek, bunun, hem enflasyon oranlarında hem de döviz kurlarında ciddi miktarda yukarı yönlü hareketlenmelere sebep olduğunu kaydetti.

Hükümetin geliştirmiş olduğu, yatırım, üretim, ihracat ve istihdam hedefli politikasını olumlu bulduklarını vurgulayan Destici, "Yaşanan ekonomik gelişmeler dolayısıyla, dar ve sabit gelirlilerin her zamankinden daha fazla bir şekilde desteklenmesi gerektiğinin altını çiziyoruz." ifadesini kullandı.

Destici, bütçede yoksul ve düşük gelirli ailelere ve kesimlere geçen yıllara nazaran daha fazla kaynak aktarılmaya çalışıldığını belirtti.

Bütçe ile tarım kesimi için 57,6 milyar lira kaynak öngörüldüğünü dile getiren Destici, "Bu kaynaklar tarımsal destekler, sübvansiyonlar ve yatırımlar olarak belirlenmiş. Özellikle sulama için geçen yıla göre yaklaşık yüzde 39 artışla 12,5 milyar lira kaynak ayrılmıştır. Bu arada, bütçede 494 milyar lira olarak öngörülen personel ödenekleri de hem geçen yıla göre ve hem de bütçe içerisindeki yüzde 28,5 payıyla önemli ölçüde artırılmıştır. Çalışma Bakanlığımızca açıklanan ve tüm kamu çalışanları için sosyal refah düzenlemesi yapılacağı açıklaması çalışanlarımızın yüzünü güldürecektir." şeklinde konuştu.

Bütçeden savunma ve güvenlik birimlerinin ihtiyaçları için ayrılan kaynağın 2022 yılında yüzde 29,6 oranında artışla 181 milyar liraya yükseltildiğini aktaran Destici, "Ülkemizin muhtemel risklere karşı daha güçlü mukavemetin Libya'dan, Suriye'nin kuzeyine, Irak'ın kuzeyine, Karabağ'a kadar her alanda güçlü bir şekilde var olabilmesi için bu ödeneği de memnuniyetle karşıladığımızı ifade etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Destici konuşmasında ya devletin aldığı maktu vergilerin artış oranında ya da memur ve emeklilerin maaşlarının belirlenme oranında daha adil bir yol bulunmasını istedi.

Hükümetin geliştirmiş olduğu yeni yatırım, üretim, ihracat ve istihdam hedefli politikasını desteklediklerinin altını çizen Destici, partisinin faizle mücadele devam edilmesi yönündeki çağrısını ifade etti.

Destici, orta ve alt gelir gruplarıyla dezavantajlı kesimlerin enflasyona ezdirilmemesi gerektiğini söyledi.

Büyük Birlik Partisi, Togo Cumhuriyeti, Mustafa Destici, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika 2022 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika


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