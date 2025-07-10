2025 Eylem Planı Yayınlandı - Son Dakika
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Politika

2025 Eylem Planı Yayınlandı

10.07.2025 11:20
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, yatırım ortamını iyileştirecek 39 eylemden oluşan planı açıkladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) 2025 Yılı Eylem Planı'nın bugün itibarıyla yayımlandığını belirterek, söz konusu planın, yatırım ortamını doğrudan etkileyen, Türkiye'nin ekonomik büyümesine, istihdamına ve sürdürülebilir kalkınmasına önemli katkılar sağlayacak 39 eylemden oluştuğunu bildirdi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye yatırım ortamının daha öngörülebilir, rekabetçi ve yatırımcı dostu yapısının güçlenmesi hedefi doğrultusunda çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerini dile getirdi.

Ulusal ve uluslararası yatırımcıların karşılaştığı yasal, idari ve bürokratik sorunlara çözüm üretilmesi, özel sektör yatırımlarının desteklenmesi, sürdürülebilir iş ve istihdam imkanlarının güçlendirilmesi ve ihracat odaklı üretimin teşvik edilmesi konularında atılacak adımları, kamu ve özel sektörün yakın işbirliğinde, katılımcı bir yaklaşımla Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu toplantılarında ele aldıklarını aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda son Kurul toplantısında ele aldığımız 2025 yılı YOİKK Eylem Planı hazırlıkları tamamlanmış ve bugün itibarıyla yayımlanmıştır. Eylem planı, sanayide dönüşüm, yeşil enerji ve iklim, dijital ekonomi düzenlemeleri, lojistik ve iletişim altyapısı, teknogirişim ekosistemi, nitelikli iş gücü ile yatırım kolaylığı ve öngörülebilirliği hususlarında yatırım ortamını doğrudan etkileyen ve ülkemizin ekonomik büyümesine, istihdamına ve sürdürülebilir kalkınmasına önemli katkılar sağlayacak olan 39 eylemden oluşmaktadır.

Tüm paydaşların kararlılığı ve işbirliğiyle, bir yıllık dönem içerisinde gerçekleştirilmesi hedeflenen eylemlerin etkili bir şekilde hayata geçirilmesini yakından takip edeceğiz."

Cevdet Yılmaz, eylem planının hazırlanmasında emeği geçen kurumlara, görüş ve önerileriyle katkı sunan sivil toplum kuruluşlarına teşekkür ederek, "Eylem planımız sanayi sektörümüz ve yatırımcılarımız başta olmak üzere ülkemize ve milletimize hayırlı olsun." temennisinde bulundu.

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Politika, Türkiye, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Politika 2025 Eylem Planı Yayınlandı - Son Dakika

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