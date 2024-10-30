29 Ekim Cumhuriyet Kupası Futsal Turnuvası Sonuçlandı - Son Dakika
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Politika

29 Ekim Cumhuriyet Kupası Futsal Turnuvası Sonuçlandı

29 Ekim Cumhuriyet Kupası Futsal Turnuvası Sonuçlandı

Battalgazi Belediyesi tarafından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Futsal Turnuvası, final maçlarıyla sona erdi. 22 takımın katıldığı turnuvada FK Kolpaçino birinci olurken, dereceye giren takımlara ödülleri takdim edildi. Başkan Taşkın, gençlerin spora olan ilgisinin artmasının önemine vurgu yaptı.

30.10.2024 15:38  Güncelleme: 15:40
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Battalgazi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilen 29 Ekim Cumhuriyet Kupası FUTSAL Turnuvası, heyecan dolu final karşılaşmasıyla sona erdi.

Toplamda 22 takım ve 220 sporcunun katıldığı turnuva, gençlerin spora olan ilgisini artırırken Cumhuriyet Bayramı'nın coşkusunu da yaşattı. Finalde Young Boys ve FK Kolpaçino takımları arasındaki çekişmeli mücadele, izleyicilere nefes kesen anlar sundu. Zorlu karşılaşmanın sonunda FK Kolpaçino, şampiyonluk kupasını kaldırarak turnuvanın galibi oldu. Üçüncülük ise İnönü City takımının oldu. Dereceye giren takımlara ödülleri, TFF Bölge Müdürü Işılay Çalışkan, Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı İsmet Sarıgül ve Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Tayfun Güngör tarafından takdim edildi. Törende konuşmacılar, genç sporcuların gösterdiği azim ve mücadele ruhuna vurgu yaparak, Cumhuriyet coşkusunu sporla birleştiren organizasyonun anlamına dikkat çekti.

"Gençler için sportif ve kültürel etkinliklerimiz sürecek"

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, turnuva sonrası yaptığı açıklamada, Cumhuriyet coşkusunu sporla yaşatan gençlere ve katılımcılara teşekkür ederek, "29 Ekim Cumhuriyet Kupası Futsal Turnuvamıza katılım gösteren tüm sporcularımıza ve takımlarımıza teşekkür ediyorum. Gençlerimizin spora olan ilgisinin artması, bu tür organizasyonlarla Cumhuriyet coşkusunu bir arada yaşaması bizler için çok kıymetli. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimize yönelik spor ve kültürel faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Turnuvada emeği geçen Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğümüze, katkı sunan tüm paydaşlarımıza ve Battalgazi halkımıza şükranlarımı sunuyorum. Cumhuriyetimizin 101. yılına yaraşır bir etkinlik gerçekleştirmiş olmanın gururunu yaşıyoruz. Elde ettikleri derecelerden dolayı tüm takımlarımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Futsal Turnuvası Sonuçlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Futsal Turnuvası Sonuçlandı - Son Dakika
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