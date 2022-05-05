6'lı masa, Kılıçdaroğlu'nun "Ya benimle olun, ya çekilin" sözlerinin üstü kapalı adaylık ilanı olduğunu düşünüyor - Son Dakika

Seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte muhalefetin kimi aday göstereceği sorusu da daha sık sorulmaya başlandı. Muhalefetin aday gösterme ihtimali olan isimler arasında en güçlü kişi olarak görülen CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısındaki "Ya benimle olun, ya da çekilin" sözleri, Cumhurbaşkanı adaylığına yorulmuştu.

"ADAYLIK AÇIKLAMASI DEĞİL, BU BİR MANİFESTO"

Kılıçdaroğlu, çok konuşulan sözleriyle ilgili geçtiğimiz hafta açıklamada bulunmuş ve "Bu söylediklerim Cumhurbaşkanı adaylığı ilanı değil. Aksine bir manifesto. Vatandaşları haksızlığa karşı yanımda mücadeleye davet ediyorum" dedi.

6'LI MASA FARKLI DÜŞÜNÜYOR

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre, güçlendirilmiş parlamenter sistem için CHP ile bir araya gelen diğer siyasi partilerin temsilcileri, Kılıçdaroğlu'nun "Ya benimle olun, ya da çekilin" sözleri hakkında farklı düşünüyor.

"SİYASETEN ÜSTÜ KAPALI ADAYLIK AÇIKLAMASIDIR"

6'lı masada bu açıklamada Kılıçdaroğlu'nun "birinci tekil şahıs olarak konuştuğuna" işaret edilirken, "Kılıçdaroğlu zeki bir isim. Ülkemin yoksulları, yok sayılanları için yola çıktık diyebilirdi ancak demiyor. Bunun yerine 'yola çıktım' diyor. Bu Kılıçdaroğlu'nun ikinci manifestosudur. Kılıçdaroğlu her ne kadar net bir biçimde söylemese de bu sözler siyaseten üstü kapalı adaylık açıklamasıdır. Bu Kılıçdaroğlu'nun ikinci kez hem iktidara hem de Cumhurbaşkanlığı adaylığına hodri meydan çağrısıdır" yorumları yapılıyor.

Kaynak: Cumhuriyet