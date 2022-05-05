6'lı masa, Kılıçdaroğlu'nun "Ya benimle olun, ya çekilin" sözlerinin üstü kapalı adaylık ilanı olduğunu düşünüyor - Son Dakika
Üye Girişi

6'lı masa, Kılıçdaroğlu'nun "Ya benimle olun, ya çekilin" sözlerinin üstü kapalı adaylık ilanı olduğunu düşünüyor

05.05.2022 21:13

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısındaki "Ya benimle olun, ya da çekilin" sözleri, Cumhurbaşkanı adaylığı olarak yorumlanmıştı. Kemal Kılıçdaroğlu her ne kadar bu sözlerin adaylıkla ilgili olmadığını söylese de 6'lı masadaki ortaklarının aynı görüşte olmadığı iddia edildi.

Seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte muhalefetin kimi aday göstereceği sorusu da daha sık sorulmaya başlandı. Muhalefetin aday gösterme ihtimali olan isimler arasında en güçlü kişi olarak görülen CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısındaki "Ya benimle olun, ya da çekilin" sözleri, Cumhurbaşkanı adaylığına yorulmuştu.

"ADAYLIK AÇIKLAMASI DEĞİL, BU BİR MANİFESTO"

Kılıçdaroğlu, çok konuşulan sözleriyle ilgili geçtiğimiz hafta açıklamada bulunmuş ve "Bu söylediklerim Cumhurbaşkanı adaylığı ilanı değil. Aksine bir manifesto. Vatandaşları haksızlığa karşı yanımda mücadeleye davet ediyorum" dedi.

6'LI MASA FARKLI DÜŞÜNÜYOR

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre, güçlendirilmiş parlamenter sistem için CHP ile bir araya gelen diğer siyasi partilerin temsilcileri, Kılıçdaroğlu'nun "Ya benimle olun, ya da çekilin" sözleri hakkında farklı düşünüyor.

"SİYASETEN ÜSTÜ KAPALI ADAYLIK AÇIKLAMASIDIR"

6'lı masada bu açıklamada Kılıçdaroğlu'nun "birinci tekil şahıs olarak konuştuğuna" işaret edilirken, "Kılıçdaroğlu zeki bir isim. Ülkemin yoksulları, yok sayılanları için yola çıktık diyebilirdi ancak demiyor. Bunun yerine 'yola çıktım' diyor. Bu Kılıçdaroğlu'nun ikinci manifestosudur. Kılıçdaroğlu her ne kadar net bir biçimde söylemese de bu sözler siyaseten üstü kapalı adaylık açıklamasıdır. Bu Kılıçdaroğlu'nun ikinci kez hem iktidara hem de Cumhurbaşkanlığı adaylığına hodri meydan çağrısıdır" yorumları yapılıyor.

Kaynak: Cumhuriyet

YORUMLAR
500

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı, Cumhuriyet, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika 6'lı masa, Kılıçdaroğlu'nun 'Ya benimle olun, ya çekilin' sözlerinin üstü kapalı adaylık ilanı olduğunu düşünüyor - Son Dakika


Son Dakika
21:13 6'lı masa, Kılıçdaroğlu'nun "Ya benimle olun, ya çekilin" sözlerinin üstü kapalı adaylık ilanı olduğunu düşünüyor
21:06 Ekrem İmamoğlu'nun gazetecilerle fotoğrafına Atilla Taş sosyal medyadan sitem etti: Adam sandım, hakkımı helal etmiyorum
20:56 Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalırsa 37 milyon euro gelir elde edecek! İşte Trabzonspor'un muhtemel rakipleri
20:34 Ülkemizde 5 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 11 kişi vefat etti, bin 253 yeni vaka tespit edildi
20:23 ABD'de gündem olan düğün! Gelin, damada tasma takıp dolaştırdı
19:41 Ümit Özdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya meydan okudu: Saat 11'de tek başıma ve silahsız geleceğim
19:39 Rus ordusunun Azovstal çelik fabrikasına girmesinden sonra Ukrayna, Harkiv ve İzyum yönlerinde saldırıya geçti!
18:52 Fren yapıp aniden duran otobüs şoförü Türk bayrağının yerden kaldırmış!
18:49 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan Süleyman Soylu'ya fotoğraflı cevap: Soros taktiklerini kimin uyguladığını biliyoruz
18:19 Avukat Damla Koçak açıkladı! İşte milyonlarca özel sandık emeklisinin ikramiye bilmecesinin detayları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2022 21:19:33. #1.12#
SON DAKİKA: 6'lı masa, Kılıçdaroğlu'nun "Ya benimle olun, ya çekilin" sözlerinin üstü kapalı adaylık ilanı olduğunu düşünüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement