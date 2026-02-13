6 parti itifak yapacak mı? Yavuz Ağıralioğlu tavrını belli etti - Son Dakika
Politika

6 parti itifak yapacak mı? Yavuz Ağıralioğlu tavrını belli etti

13.02.2026 09:33
Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, medyaya yansıyan ittifak tartışmalarına ilişkin olarak "Bu kadar acı ve yükün milletimizin omuzlarına bindiği bir dönemde, böylesine büyük sorunlarla mücadele edilirken, bize siyasi bir vagon olmak yakışmaz" dedi.

Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Yeniden Refah Partisi, İYİ Parti, Anahtar Parti'nin içinde olacağı bir ittifak kurulacağı son günlerde sık sık dile getiriliyor. Bu ittifaka ilk itiraz Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu'ndan geldi.

"VAGON OLMAK BİZE YAKIŞMAZ"

Ağıralioğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu kadar acı ve yükün milletimizin omuzlarına bindiği bir dönemde, böylesine büyük sorunlarla mücadele edilirken, bize siyasi bir vagon olmak yakışmaz "dedi.

"ANAHTAR PARTİ BAĞIMSIZ YOLUNA DEVAM EDECEK"

Seçime tek başlarına gireceklerini ifade eden Ağıralioğlu, "Bizim ittifakımız; anketlerde 'kararsızlar' başlığı altında toplanan, aslında kararsızlığı bir tercih değil, bir itiraz olan; memnuniyetsizliği bir zayıflık değil, bir uyanış olan büyük milletimizledir. Bugün Türkiye'nin en büyük siyasi gücü, sesi henüz temsil edilmemiş bu sessiz çoğunluktur. Anahtar Parti bu süreçte hiçbir yapının gölgesine sığınmadan; tamamen müstakil, tamamen bağımsız ve yalnızca milletinden aldığı güçle yoluna devam edecektir." ifadelerini kullandı.

