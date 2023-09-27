AB, Türkiye'yi mülteci ve ev sahibi topluluklar konusunda desteklemeye devam edecek - Son Dakika

AB, Türkiye'yi mülteci ve ev sahibi topluluklar konusunda desteklemeye devam edecek

AB, Türkiye\'yi mülteci ve ev sahibi topluluklar konusunda desteklemeye devam edecek
Son Güncelleme: 27.09.2023 16:27

AB Komisyonu, Türkiye'nin mültecilere ve ev sahibi topluluklara yönelik verdiği desteği sürdüreceğini açıkladı. Türk yetkililerle yapılan işbirliği sonucunda temel ihtiyaçlar, eğitim, sağlık, sosyo-ekonomik destek, belediye altyapısı ve sınır yönetimi gibi alanlarda önemli ilerlemeler kaydedildiği belirtildi. AB Komisyonu, üye ülkelere 2023 sonrasında da destek vermeleri çağrısında bulundu.

Avrupa Birliği (AB), Türkiye'yi "ev sahipliği yaptığı mülteciler ve ev sahibi topluluklarla" ilgili desteklemeye devam edeceğini bildirdi.

AB Komisyonundan "Birliğin Türkiye'ye, ağırladığı mülteciler ve ev sahibi topluluklarla ilgili verdiği desteğe" ilişkin olarak her sene hazırlanan raporların yedincisinin yayımlanması nedeniyle yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Türk yetkililerle yakın işbirliği içinde temel ihtiyaçlar, eğitim, sağlık, sosyo-ekonomik destek, belediye altyapısı ve sınır yönetiminin güçlendirilmesi gibi kilit alanlarda önemli ilerlemeler kaydedildiği belirtildi.

Türkiye'nin "dünyadaki en büyük mülteci topluluğunu ağırlayan ülke olmaya ve onların ihtiyaçlarını karşılama konusunda önemli çabalar göstermeye devam ettiği" ifade edilen açıklamada, AB Komisyonunun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi'nin şu sözlerine yer verildi:

"AB, Türkiye'deki mültecilerin ve ev sahibi toplulukların yanında olmaya devam edecek. Komisyon, üye ülkelere, sahadaki mevcut gerçeklere uygun, istikrar ve güvenliğe büyük bir yatırım olarak 2023 sonrasında da destek seferber etmeyi sürdürmeleri yönünde bir teklifte bulundu. Umarım üye ülkeler arasında konuyla ilgili görüşmeler hızla sonuçlandırılır."

Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Türkiye, Göçmenler, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AB, Türkiye'yi mülteci ve ev sahibi topluluklar konusunda desteklemeye devam edecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: AB, Türkiye'yi mülteci ve ev sahibi topluluklar konusunda desteklemeye devam edecek - Son Dakika
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