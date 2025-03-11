ABB Meclisi Mart Toplantısını Gerçekleştirdi

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi, mart ayının ikinci birleşimini gerçekleştirdi.

Belediye Meclis Konferans Salonu'ndaki toplantı, Meclis İkinci Başkanvekili Emre Doğan başkanlığında yapıldı.

Doğan, önceki toplantının tutanak özetini oylatarak başlattığı oturumda, gündem maddelerini okudu.

Birleşimde, ABB envanterine kayıtlı 2012 model 06 DT 3694 plakalı hasta nakil aracının 4 yıllığına Nevşehir'in Derinkuyu ilçesine bağlı Yazıhüyük beldesine geçici olarak tahsis edilmesine, Güdül Belediyesine tahsis edilen 06 AH 3031 plakalı su tankerinin süresinin 6 ay uzatılmasına, Çankaya Belediyesine tahsis edilen 16-5272 ABB numaralı paletli ekskavatör iş makinesi ve 14-5248 ABB numaralı loder iş makinesinin tahsisinin 6 ay süreyle uzatılmasına ilişkin başkanlık yazıları oy birliğiyle kabul edildi.

Ayrıca, ABB, Beypazarı, Çankaya ve Mamak belediyelerinin 2025 Yılı Evsel Katı Atık Tarife Raporuna ilişkin başkanlık yazıları, Hukuk ve Tarifeler Komisyonu'na havale edildi.

Meclis İkinci Başkanvekili Doğan, yarın toplanmak üzere oturumu kapattı.