ABB Meclisi Mart Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

ABB Meclisi Mart Toplantısını Gerçekleştirdi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, çeşitli tahsisler ve atık tarifeleriyle ilgili kararları oy birliğiyle kabul etti.

11.03.2025 16:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi, mart ayının ikinci birleşimini gerçekleştirdi.

Belediye Meclis Konferans Salonu'ndaki toplantı, Meclis İkinci Başkanvekili Emre Doğan başkanlığında yapıldı.

Doğan, önceki toplantının tutanak özetini oylatarak başlattığı oturumda, gündem maddelerini okudu.

Birleşimde, ABB envanterine kayıtlı 2012 model 06 DT 3694 plakalı hasta nakil aracının 4 yıllığına Nevşehir'in Derinkuyu ilçesine bağlı Yazıhüyük beldesine geçici olarak tahsis edilmesine, Güdül Belediyesine tahsis edilen 06 AH 3031 plakalı su tankerinin süresinin 6 ay uzatılmasına, Çankaya Belediyesine tahsis edilen 16-5272 ABB numaralı paletli ekskavatör iş makinesi ve 14-5248 ABB numaralı loder iş makinesinin tahsisinin 6 ay süreyle uzatılmasına ilişkin başkanlık yazıları oy birliğiyle kabul edildi.

Ayrıca, ABB, Beypazarı, Çankaya ve Mamak belediyelerinin 2025 Yılı Evsel Katı Atık Tarife Raporuna ilişkin başkanlık yazıları, Hukuk ve Tarifeler Komisyonu'na havale edildi.

Meclis İkinci Başkanvekili Doğan, yarın toplanmak üzere oturumu kapattı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Politika, Belediye, ankara, Çevre, Yaşam, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika ABB Meclisi Mart Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cenk Tosun, Fenerbahçe’den ayrılıyor: Yeni adresi belli oldu Cenk Tosun, Fenerbahçe'den ayrılıyor: Yeni adresi belli oldu
Kürsüye çıkan vekil KKTC’deki fuhuş çarkını ifşa etti Kürsüye çıkan vekil KKTC'deki fuhuş çarkını ifşa etti
Mansur Yavaş, isim vermeden Ekrem İmamoğlu’na yüklendi Mansur Yavaş, isim vermeden Ekrem İmamoğlu'na yüklendi
PYD elebaşı Salih Müslim: Biz artık bu devletin ortağıyız PYD elebaşı Salih Müslim: Biz artık bu devletin ortağıyız
Bakanlık 6 sucuk markasını daha ifşa etti Bakanlık 6 sucuk markasını daha ifşa etti
Beşiktaş, Gaziantep FK’ya 2-1 mağlup oldu Beşiktaş, Gaziantep FK'ya 2-1 mağlup oldu
Trump ve Şi’nin olası görüşmesi için hazırlık temasları başladı Trump ve Şi'nin olası görüşmesi için hazırlık temasları başladı
Suriye’de YPG silah bırakıyor İşte tarihi anlaşmanın tüm detayları Suriye'de YPG silah bırakıyor! İşte tarihi anlaşmanın tüm detayları
DSÖ’den acil uyarı: Ölümcül Sudan Virüsü dünya çapında yayılıyor DSÖ'den acil uyarı: Ölümcül Sudan Virüsü dünya çapında yayılıyor
Afyonkarahisar’da el şakası yüzünden çıkan kavgada 6 Kişi Yaralandı Afyonkarahisar'da el şakası yüzünden çıkan kavgada 6 Kişi Yaralandı
Konya’da dün başlayan tartışma bugün cinayetle bitti Konya'da dün başlayan tartışma bugün cinayetle bitti
Ciro Immobile, gol orucuna son verdi Ciro Immobile, gol orucuna son verdi

15:13 Cenk Tosun, Fenerbahçe’den ayrılıyor: Yeni adresi belli oldu Cenk Tosun, Fenerbahçe'den ayrılıyor: Yeni adresi belli oldu
14:29 Kürsüye çıkan vekil KKTC’deki fuhuş çarkını ifşa etti Kürsüye çıkan vekil KKTC'deki fuhuş çarkını ifşa etti
14:26 Mansur Yavaş, isim vermeden Ekrem İmamoğlu’na yüklendi Mansur Yavaş, isim vermeden Ekrem İmamoğlu'na yüklendi
13:54 PYD elebaşı Salih Müslim: Biz artık bu devletin ortağıyız PYD elebaşı Salih Müslim: Biz artık bu devletin ortağıyız
13:44 Bakanlık 6 sucuk markasını daha ifşa etti Bakanlık 6 sucuk markasını daha ifşa etti
22:27 Beşiktaş, Gaziantep FK’ya 2-1 mağlup oldu Beşiktaş, Gaziantep FK'ya 2-1 mağlup oldu
22:16 Trump ve Şi’nin olası görüşmesi için hazırlık temasları başladı Trump ve Şi'nin olası görüşmesi için hazırlık temasları başladı
22:11 Suriye’de YPG silah bırakıyor İşte tarihi anlaşmanın tüm detayları Suriye'de YPG silah bırakıyor! İşte tarihi anlaşmanın tüm detayları
22:03 DSÖ’den acil uyarı: Ölümcül Sudan Virüsü dünya çapında yayılıyor DSÖ'den acil uyarı: Ölümcül Sudan Virüsü dünya çapında yayılıyor
21:51 Afyonkarahisar’da el şakası yüzünden çıkan kavgada 6 Kişi Yaralandı Afyonkarahisar'da el şakası yüzünden çıkan kavgada 6 Kişi Yaralandı
21:48 Konya’da dün başlayan tartışma bugün cinayetle bitti Konya'da dün başlayan tartışma bugün cinayetle bitti
21:26 Ciro Immobile, gol orucuna son verdi Ciro Immobile, gol orucuna son verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2025 16:18:09. #7.12#
SON DAKİKA: ABB Meclisi Mart Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.