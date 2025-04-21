Abbas'tan Papa Francis'e Veda

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'in ölümünün ardından yaptığı açıklamada, "Bugün, Filistin halkının ve onların meşru haklarının sadık bir dostunu kaybettik" ifadelerini kullandı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'in ölümünün ardından açıklamalarda bulundu. Abbas, 88 yaşında hayatını kaybeden Papa için "Filistin halkının sadık bir dostu" dedi. Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Abbas açıklamasında, "Bugün, Filistin halkının ve onların meşru haklarının sadık bir dostunu kaybettik" ifadelerine yer verirken, Papa Francis'in "Filistin devletini tanıdığını ve Filistin bayrağının Vatikan'da göndere çekilmesine izin verdiğini" vurguladı.

Kardinal Kevin Farrell erken saatlerde canlı yayında yaptığı açıklamada, Papa Francis'in bugün yerel saatle 07.35'te Casa Santa Marta konutunda hayatını kaybettiğini bildirmişti. - GAZZE