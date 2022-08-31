Biden: "Saldırı silahlarını yasaklamaya kararlıyım"

ABD Başkanı Joe Biden, "Daha Güvenli Amerika Planı" hakkında yaptığı açıklamada, ABD'de saldırı silahlarını yasaklamaya kararlı olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, bugün Pensilvanya'da yaptığı bir konuşmada, ülke genelinde silahlı suçların azaltılması ve şiddetin önlenmesi için hazırlanan "Daha Güvenli Amerika Planı" hakkında açıklamalarda bulundu. ABD halkının ülkede meydana gelen silahlı şiddet olaylarından endişe duyduğunu söyleyen Biden yaptığı konuşmada, 1994 yılında ABD senatosunda görev yaptığı sıradaki saldırı silahları yasağına atıfta bulunarak, ABD'de bu silahları yeniden yasaklamaya kararlı olduğunu söyledi. Biden, "Bu ülkede saldırı silahlarını yasaklamaya kararlıyım. Daha önce bir kez yaptım ve tekrar yapacağım" dedi.

Saldırı silahlarını yasaklamayı istediğini söyleyen Biden, "Silahlar Amerika'da çocukların bir numaralı katilidir. Çok fazla sayıda çocuk silahlar nedeniyle ölüyor. Bu ülkede, Amerika sokaklarında her gün katliam oluyor." şeklinde konuştu.

Biden, Daha Güvenli Amerika Planı doğrultusunda polise finansman sağlanması için çağrıda bulunarak, "Bu ülkede kamu güvenliği söz konusu olduğunda, cevap polisi finanse etmektir. Bizi korumak, psikolog olmak, sosyolog olmak gibi onlardan her şeyi yapmalarını bekliyoruz. Onlara ihtiyaçları olan yardımı vermemekten bıktım" şeklinde konuştu. Biden, kolluk kuvvetlerini desteklediğini ifade eden konuşmasında, planının yerel ve eyalet kolluk kuvvetlerine ek kaynaklar vermeyi vaat ettiğini söyledi.

Daha Güvenli Amerikan Planının eğitim reformlarını da içereceğini söyleyen Biden, halkın güvenini yeniden kazanmak için "daha fazla memur, daha fazla eğitim ve hesap verebilirlik" olması gerektiğini söyledi. Biden, "Halkın güveni yıprandı ve kırıldı. Bu güven yıprandığında kamu güvenliğine zarar veriyor. Halkın güveni olmadan kolluk kuvvetleri tüm topluluklara hizmet etme ve koruma işini yapamaz." ifadelerini kullandı.

Biden ayrıca, 6 Ocak'ta eski ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçilerinin Washington DC'deki Capitol Binasını basmasına atıfta bulunduğu konuşmasında, "Kongre'deki Cumhuriyetçi arkadaşlarıma sesleniyorum, 6'sında olanları kınamayacaksanız, bana kolluk kuvvetlerini desteklediğinizi söylemeyin." dedi. Biden, "Planım eyalet ve yerel yönetimlerin aynı reformları benimsemesine yardımcı olacak, Amerika'yı daha güvenli hale getirecek." ifadelerini kullandı.

ABD'de son yıllarda artan silahlı saldırıların ardından Biden, Haziran ayında Silah Güvenliği Tasarısı'nı onaylanmıştı. ABD Senatosu tarafından kabul edilen ve Biden tarafından imzalanan yasa ülkede ateşli silah satışının kısıtlanmasını ve yasa dışı silahların satışının denetlenmesini içeriyor. - PENNSYLVANIA