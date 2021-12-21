Üye Girişi
ABD'den Covid-19'la mücadele için 580 milyon dolar ek yardım - Son Dakika

ABD'den Covid-19'la mücadele için 580 milyon dolar ek yardım

21.12.2021 17:02
ABD'den Covid-19'la mücadele için 580 milyon dolar ek yardım

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD'nin Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında uluslararası kuruluşlara 580 milyon dolar ek yardım yapacağını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD'nin Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında uluslararası kuruluşlara 580 milyon dolar ek yardım yapacağını açıkladı.

ABD, Covid-19'un daha hızlı yayılan Omicron mutasyonunun endişelere yol açmasının ardından salgınla mücadele kapsamında ilave yardımda bulunacağını duyurdu. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken bugün konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Omicron mutasyonu, tedaviye ve aşılara eşit erişim gibi problemlerin devam ettiğine dikkat çekerek, dünyanın salgınla mücadele konusunda kritik bir noktada olduğunu ifade etti.

ABD'nin salgınla mücadeleye yönelik küresel ortak eylemi hayata geçirmeye çalıştığını belirten Blinken, diğer hükümetlerin de taahhütlerini yerine getirmesinin kritik bir önem taşıdığını kaydetti.

ABD'nin bugüne kadar dünya çapında 110'dan fazla ülke ve ekonomiyle 330 milyondan fazla güvenli ve etkili aşı dozunu paylaştığını ifade eden Blinken, salgınla mücadele kapsamında hükümetin 19.6 milyar dolar yardımda bulunduğunu söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Aralık ayı başında yaptığı açıklamada 100 gün içinde 200 milyon doz aşı bağışlama sözü verdiğini ve bunun da salgınla mücadeleyi hızlandırdığını kaydeden Blinken, "Biden'ın açıklamasından bu yana 50 milyondan fazla doz bağışladık. Aşıların pandeminin sona ermesi için kritik bir unsur olduğunu biliyor olsak da, test ve takibi artırmak, ekipman ve kaynakları en çok ihtiyacı olanlara ulaştırmak ve en riskli kişilerin aşılara erişimini sağlamak için ortaklarımızla birlikte çalışmamız gerekiyor. Bu, küresel çözümler gerektiren küresel bir salgındır" dedi.

Uluslararası 7 kuruluşa 580 milyon dolar yardım

Blinken, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında uluslararası 7 kuruluşa 580 milyon dolar ek yardım yapılacağını ifade etti. Blinken söz konusu yardım paketinden Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) 280 milyon dolar, Birleşmiş Milletler (BM) Çocuklara Yardım Fonu'na (UNICEF) 170 milyon dolar, Pan Amerikan Sağlık Örgütü'ne (PAHO) 75 milyon dolar, BM Kalkınma Programı'na (UNDP) 20 milyon dolar, BM Nüfus Fonu'na (UNFPA) 20 milyon dolar, BM Gıda ve Tarım Örgütü'ne (FAO) 10 milyon dolar, BM Cinsiyet Eşitliği ve Kadınların Güçlendirilmesi Kurumu'na ise 5 milyon dolar bağışlanacağını belirtti. - WASHINGTON

Tam Gemi Şok Denemeleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Koronavirüs, dolar, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika ABD'den Covid-19'la mücadele için 580 milyon dolar ek yardım - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
16:47 Yeni mevduat sisteminde kritik detay ortaya çıktı!
16:47 Vitor Pereira sanki Fenerbahçe'den kovulmayı bekliyormuş! Çalıştıracak bir takım buldu bile
16:30 Turgut Özal, "Dövize Çevrilebilir Mevduat" uygulamasıyla ilgili ne demişti?
16:25 Nergis Kumbasar, cüretkar kıyafet tercihiyle gündemden düşmeyen kızı hakkında konuştu: Yasmin çok dozunda giyiniyor
16:24 Son Dakika! İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
16:02 Balıkesir'de feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı
15:58 Otomobil köpeğe çarptı, kazayı gören kadın kahroldu
15:51 Doktora kafa atan saldırgandan hayrete düşüren savunma: 'Bir şeyin yok' deyince kızdım
15:51 Muhabirin can alıcı sorusuna Volkan Demirel yanıt verdi: Pişman mısınız?
15:50 Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş: Alkollü içeceklerde ÖTV'nin kaldırılacağına dair duyumlar aldık
Tamer Karadağlı, 29 yaş küçük sevgilisinin pozlarını beğenerek destek oluyor Tamer Karadağlı, 29 yaş küçük sevgilisinin pozlarını beğenerek destek oluyor         
16:58
Otomobil köpeğe çarptı, kazayı gören kadın kahroldu Otomobil köpeğe çarptı, kazayı gören kadın kahroldu         
15:58
Dolarla birlikte altın fiyatları da düştü, vatandaş soluğu kuyumcuda aldı Dolarla birlikte altın fiyatları da düştü, vatandaş soluğu kuyumcuda aldı         
15:23
"Kur korumalı TL mevduatı" sonrası kurda son durum! Dolar ve euro, hangi seviyede? "Kur korumalı TL mevduatı" sonrası kurda son durum! Dolar ve euro, hangi seviyede?         
14:57
Son Dakika! "Kur korumalı TL vadeli mevduat" devrede! Bakan sistemin detaylarını açıkladı Son Dakika! "Kur korumalı TL vadeli mevduat" devrede! Bakan sistemin detaylarını açıkladı         
14:26
Son dakika: Dövize endeksli TL mevduat sistemi bugün hayata geçiyor, bankalar gün içinde işlemlere başlayacak Son dakika: Dövize endeksli TL mevduat sistemi bugün hayata geçiyor, bankalar gün içinde işlemlere başlayacak         
12:09
Son Dakika: İstanbul Ticaret Odası Başkanı Avdagiç üyelerine seslendi: Fiyatlara acilen güncelleme yapın Son Dakika: İstanbul Ticaret Odası Başkanı Avdagiç üyelerine seslendi: Fiyatlara acilen güncelleme yapın         
11:48
Rusya, Ukrayna sınırına tank, roket ve yüzlerce asker yığıyor! Rusya, Ukrayna sınırına tank, roket ve yüzlerce asker yığıyor!         
10:58
Dolar düştü vatandaş fiyatlarda indirim bekliyor! Gözler zincir marketlerde Dolar düştü vatandaş fiyatlarda indirim bekliyor! Gözler zincir marketlerde         
10:29
Önümüzdeki ay evlenmeyi planlayan Ece Ronay, hamile olduğunu açıkladı Önümüzdeki ay evlenmeyi planlayan Ece Ronay, hamile olduğunu açıkladı         
10:01
Melih Gökçek: Şimdi sıra marketlerde, fiyatları düşürmeyen fırsatçıdır Melih Gökçek: Şimdi sıra marketlerde, fiyatları düşürmeyen fırsatçıdır         
09:32
TBB Başkanı anlattı: Dün gece birkaç saat içinde 1 milyar dolar bozduruldu TBB Başkanı anlattı: Dün gece birkaç saat içinde 1 milyar dolar bozduruldu         
09:22
Türk Lirası'nın değer kazanmasını dünya basını son dakika olarak geçti: Erdoğan olağanüstü adımları açıkladı Türk Lirası'nın değer kazanmasını dünya basını son dakika olarak geçti: Erdoğan olağanüstü adımları açıkladı         
08:45
Klipte rol icabı aşktan gerçek aşka: Melek Mosso ve Serkan Sağdıç sarmaş dolaş görüntülendi Klipte rol icabı aşktan gerçek aşka: Melek Mosso ve Serkan Sağdıç sarmaş dolaş görüntülendi         
08:20
77 yaşındaki eşini öldüren yaşlı adamın inanılmaz gerekçesi: Beni aldatıyordu, hamileydi 77 yaşındaki eşini öldüren yaşlı adamın inanılmaz gerekçesi: Beni aldatıyordu, hamileydi         
07:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TL mevduatıyla ilgili açıklaması sonrası dolar geriledi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TL mevduatıyla ilgili açıklaması sonrası dolar geriledi         
20:46
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memurları ilgilendiren açıklama: Vergi muafiyeti ile ücretlerin artmasını sağlayacağız Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memurları ilgilendiren açıklama: Vergi muafiyeti ile ücretlerin artmasını sağlayacağız         
20:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2021 17:09:35. #1.13#
SON DAKİKA: ABD'den Covid-19'la mücadele için 580 milyon dolar ek yardım - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement