ABD'den İran'a İtidal Çağrısı

Politika

ABD Savunma Bakanı Llyod Austin, İsrail'in İran'a yönelik düzenlediği misilleme saldırının ardından yaptığı açıklamada, "İran, İsrail'in saldırılarına karşılık verme hatasına düşmemeli, bu da bu karşılıklı saldırıların sonunu getirmeli" dedi.

İsrail'in İran'a yönelik gerçekleştirdiği misilleme saldırının ardından itidal çağrıları yeniden yükseldi. ABD Savunma Bakanı Llyod Austin, İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirterek, bölgedeki gerilimi azaltma fırsatlarını vurguladığını söyledi. İran ile İsrail arasındaki karşılıklı saldırıların artık sona ermesi gerektiğini vurgulayan Austin açıklamasında, "İran, İsrail'in saldırılarına karşılık verme hatasına düşmemeli, bu da karşılıklı saldırıların sonunu getirmeli" dedi. - WASHINGTON