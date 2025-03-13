ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Ukrayna ile ateşkesi görüşmek üzere Rusya'ya geldi. Witkoff'ın ilerleyen saatlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi bekleniyor.
ABD'nin Rusya-Ukrayna arasında ateşkes için diplomatik çabaları devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Ukrayna ile ateşkesi görüşmek üzere Rusya'ya geldi. Witkoff'ın ilerleyen saatlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi bekleniyor. - MOSKOVA
Son Dakika › Politika › ABD'den Rusya'ya Ateşkes Temsilcisi - Son Dakika
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