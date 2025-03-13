ABD'den Rusya'ya Ateşkes Temsilcisi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Ukrayna ile ateşkesi görüşmek üzere Rusya'ya geldi. Witkoff'ın ilerleyen saatlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi bekleniyor.

ABD'nin Rusya-Ukrayna arasında ateşkes için diplomatik çabaları devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Ukrayna ile ateşkesi görüşmek üzere Rusya'ya geldi. Witkoff'ın ilerleyen saatlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi bekleniyor. - MOSKOVA