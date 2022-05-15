ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Putin'in saldırganlığı ve ortaya çıkan diğer tehditler karşısında, ittifakın güvenliğini nasıl sürdüreceğini ve... - Son Dakika
Üye Girişi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Putin'in saldırganlığı ve ortaya çıkan diğer tehditler karşısında, ittifakın güvenliğini nasıl sürdüreceğini ve...

15.05.2022 16:36
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Putin'in saldırganlığı ve ortaya çıkan diğer tehditler karşısında, ittifakın güvenliğini nasıl sürdüreceğini ve...

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Putin'in saldırganlığı ve ortaya çıkan diğer tehditler karşısında, ittifakın güvenliğini nasıl sürdüreceğini ve güçlendireceğini ortaya koyan yeni bir stratejik konsept yayınlayarak, NATO'nun doğusundaki duruşumuzu güçlendirmeye yönelik çabalarımıza...

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Putin'in saldırganlığı ve ortaya çıkan diğer tehditler karşısında, ittifakın güvenliğini nasıl sürdüreceğini ve güçlendireceğini ortaya koyan yeni bir stratejik konsept yayınlayarak, NATO'nun doğusundaki duruşumuzu güçlendirmeye yönelik çabalarımıza devam edeceğiz" dedi. - BERLİN

YORUMLAR
500
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 'Türkiye, Finlandiya ve İsveç konusunda devam eden bir görüşme var. Sonuç şu ki, NATO'ya üyelik süreci söz... ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 'Türkiye, Finlandiya ve İsveç konusunda devam eden bir görüşme var. Sonuç şu ki, NATO'ya üyelik süreci söz... ABD Dışişleri Bakanı Blinken ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Ukrayna'yı görüştü ABD Dışişleri Bakanı Blinken ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Ukrayna'yı görüştü

Tam Gemi Şok Denemeleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Antony Blinken, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 'Putin'in saldırganlığı ve ortaya çıkan diğer tehditler karşısında, ittifakın güvenliğini nasıl sürdüreceğini ve... - Son Dakika


Son Dakika
16:38 Trabzonspor'un yıldız futbolcularından ilginç poz! Şampiyonluk kupasıyla yatağa girdiler
16:35 Otobüsün 1 metrekarelik dolabına saklanmışlar! 3 kaçak göçmen şoförün dikkati sayesinde yakalandı
16:30 EYT mağdurları Maltepe'deki miting alanını doldurdu: En güzel tepkimizi sandıkta göstereceğiz
16:28 1 kişinin hayatını kaybettiği kazaya karışan Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in ilk ifadesi ortaya çıktı
15:58 Eurovision tarihinin en çok dinlenenleri açıklandı: Manga ilk 10'da
15:52 Bakan Karaismailoğlu: Rize Artvin Havalimanı'nda yolcu garantisi yoktur, sizleri yalanlarınızla baş başa bırakıyoruz
15:42 Kocaeli'de sokak kavgasında tek yumrukla nakavt
15:40 Fenerbahçe'nin yeni transferi Ensar Brahic tribünde!
15:38 Erdoğan Bayraktar imalı paylaşımına açıklık getirdi: Erdoğan'ın beni haksız yere attığına inanıyorum, ancak...
14:58 UEFA sınavında büyük hayal kırıklığı: Zorbay Küçük sıfır çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2022 16:55:56. #1.13#
SON DAKİKA: ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Putin'in saldırganlığı ve ortaya çıkan diğer tehditler karşısında, ittifakın güvenliğini nasıl sürdüreceğini ve... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement