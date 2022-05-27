ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile görüştü - Son Dakika
Üye Girişi

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile görüştü

27.05.2022 23:13
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile gıda krizi hakkında bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile gıda krizi hakkında bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile görüştü. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price telefon görüşmesi hakkında yaptığı açıklamada, "Bakan Kuleba görüşmede, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in işgalinin neden olduğu küresel gıda güvenliği krizini çözme çabalarıyla ilgili güncel bilgileri paylaştı ve Kremlin'in yiyecekleri silahlandırmaya ve ABD yaptırımları hakkında yanlış iddialar yaymaya devam ettiğini belirtti" dedi.

Bakan Kuleba sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bakan Blinken ile Ukrayna'nın acilen ağır silah tedarik ihtiyacını görüştüklerini söyledi. Kuleba açıklamasında, "Ukrayna'ya sürdürülebilir bir küresel destek sağlamak için Blinken'ın kişisel çabalarına değer veriyorum. Gündemimizin üst sıralarında ağır silahlar var. Ukrayna ve ABD, Rusya'nın pervasız ablukasına rağmen gıda ihracatımızı sağlamak için el ele çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Bakanların görüşmesi, aynı hafta içinde ikinci kez savaş ve gıda krizi hakkında yapılan görüşme olarak kaydedildi.

(İHA)

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile görüştü
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile görüştü

YORUMLAR
500
ABD-İİT Stratejik Diyalog görüşmeleri Washington'da gerçekleştirildi ABD-İİT Stratejik Diyalog görüşmeleri Washington'da gerçekleştirildi
Kaynak: İHA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Antony Blinken, Dmitro Kuleb, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile görüştü - Son Dakika


Son Dakika
23:29 Türkiye'nin Suriye'deki sınır ötesi operasyonlarına Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan destek: Orada olanlara kayıtsız kalamazlar
23:10 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kılıçdaroğlu'nun iddialarına cevap verdi: Politik dedikodu ve sistematik yalan üretiyor
22:25 Finlandiya Dışişleri Bakanı Haavisto'dan yeni NATO açıklaması! Türkiye'nin şartına olumlu bakıyorlar
22:00 Ülkemizde 27 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 940 yeni vaka tespit edildi, 4 kişi hayatını kaybetti
21:57 Erdoğan'ın dava açtığı CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan yeni paylaşımlar geldi: Bu vakıf kimin Erdoğan?
21:16 Vatandaşa "3 kat olmaz" cevabını veren İmamoğlu, gerçeği İETT Müdürü'nden öğrendi!
21:09 Fenerbahçe teknik direktörünü buldu! Jorge Jesus önümüzdeki hafta İstanbul'a ayak basacak
20:04 İstanbul'da banka soygunu! Mesai saatleri içinde motosikletle gelip 80 bin dolar çaldılar
19:26 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "Kaçacaklar" iddiasına cevap veren Erdoğan: Sen ne zaman şöyle bir dürüst konuşacaksın ya?
18:51 Erdoğan'dan ekonomi mesajı: Faiz-enflasyon dayatmasını kurtuluş reçetesi olarak önümüze koyanlar haindir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2022 23:34:50. #1.13#
SON DAKİKA: ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement