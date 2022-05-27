ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile gıda krizi hakkında bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile görüştü. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price telefon görüşmesi hakkında yaptığı açıklamada, "Bakan Kuleba görüşmede, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in işgalinin neden olduğu küresel gıda güvenliği krizini çözme çabalarıyla ilgili güncel bilgileri paylaştı ve Kremlin'in yiyecekleri silahlandırmaya ve ABD yaptırımları hakkında yanlış iddialar yaymaya devam ettiğini belirtti" dedi.

Bakan Kuleba sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bakan Blinken ile Ukrayna'nın acilen ağır silah tedarik ihtiyacını görüştüklerini söyledi. Kuleba açıklamasında, "Ukrayna'ya sürdürülebilir bir küresel destek sağlamak için Blinken'ın kişisel çabalarına değer veriyorum. Gündemimizin üst sıralarında ağır silahlar var. Ukrayna ve ABD, Rusya'nın pervasız ablukasına rağmen gıda ihracatımızı sağlamak için el ele çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Bakanların görüşmesi, aynı hafta içinde ikinci kez savaş ve gıda krizi hakkında yapılan görüşme olarak kaydedildi.

(İHA)