ABD, Hamas\'ın üst düzey isimlerini hedef alan bir görev gücü kurdu

ABD merkezli The New York Times gazetesi, CIA tarafından Hamas'ın Gazze'deki üst düzey isimlerinin yerinin tespit edilmesi amacıyla yeni bir görev gücü kurulduğunu, toplanan bilgilerin İsrail'e iletildiğini iddia etti. Haberde ABD'nin İsrail'in çok sayıda sivil ölüme yol açan geniş çaplı saldırılar yerine Hamas liderlerini hedef almasını istediği belirtildi.

ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times'ın adı açıklanmayan ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD dış istihbarat teşkilatı CIA tarafından İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde olduğu düşünülen Hamas'ın üst düzey yöneticilerinin ve Gazze'de tutulan rehinelerin yerlerini tespit etmek amacıyla yeni bir "görev gücü" kurduğu ve toplanan bilgilerin İsrail ile paylaşıldığı belirtildi. Habere göre yeni görev gücünün oluşturulması yönündeki talimat, 7 Ekim saldırılarının ardından ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan tarafından verildi. Sullivan'ın istihbarat teşkilatlarına ve Savunma Bakanlığı'na özel bir görev gücü oluşturulması ve Hamas liderlerine yönelik istihbarat faaliyetlerinin arttırılması yönünde talimat verdiği belirtildi. Bunun üzerine ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğünün (DNI) de Hamas'ı "öncelik listesinde" 4. seviyeden daha acil seviye olan 2. seviyeye yükselttiği aktarıldı.

"ABD, İsrail'e alt veya orta düzey Hamas mensupları hakkında istihbarat sağlamıyor"

Haberde, "Gazze'de Hamas'ın en üst düzey liderlerinden hiçbiri yakalanmamış veya öldürülmemiş olsa da bu bilgilerin İsrail için ne kadar değerli olduğu net değil. ABD, İsrail'e alt veya orta düzey Hamas mensupları hakkında istihbarat sağlamıyor. İsrail, 7 Ekim'den önce Hamas'ın 20-25 bin mensubunun bulunduğunu tahmin ediyordu. İsrail, 2023'ün sonuna gelindiğinde ABD'li yetkililere bu gücün üçte birini öldürdüklerine inandıklarını söylemişti. Ancak Hamas'ın stratejik askeri liderliğini ortadan kaldırmak başka bir konu. İsrail, 7 Ekim saldırısının mimarı olduğu düşünülen Yahya Sinwar'ı veya Hamas'ın askeri kanadının (İzzeddin el-Kassam Tugayları) komutanı Muhammed Deif'i öldürür veya yakalarsa büyük bir zafer elde etmiş olacak. Böyle bir operasyonel başarı, muhtemelen Gazze'deki askeri harekatı sona erdirme konusunda Başbakan Binyamin Netanyahu'ya İsrail kamuoyunun daha fazla baskı yapmasını sağlayacak" ifadeleri kullanıldı. Haberde ayrıca ABD'li yetkililerin Sinwar'ın Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin altındaki tünel ağının en derin bölümünde saklandığına inandığı belirtildi. Ancak Sinwar'ın etrafında rehineler olduğu, bu durumun da kendisinin yakalanması veya öldürülmesine yönelik gerçekleştirilecek askeri bir operasyonu büyük ölçüde karmaşık hale getirdiğine inanıldığı vurgulandı.

Haberde ayrıca ABD'nin İsrail'e 2 Ocak'ta Beyrut'ta hava saldırısında öldürülen Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri ile ilgili bilgi vermediği belirtildi. Saldırının, İsrail'in Aruri'nin yeri hakkında topladığı bilgilerle düzenlendiği vurgulandı.

"ABD, İsrail'i askeri harekatını Hamas'ın üst düzey isimlerine odaklanacak şekilde yeniden düzenlemeye zorluyor"

Haberde, "ABD, İsrail'i Gazze'de çok sayıda sivilin ölümüyle sonuçlanan geniş çaplı saldırılar yerine üst düzey liderleri öldürmeye veya yakalamaya odaklanacak şekilde askeri harekatını yeniden düzenlemeye zorluyor" ifadeleri kullanıldı. ABD'li yetkililere göre Washington yönetiminin 7 Ekim'den önce Hamas'la ilgili istihbaratının çoğunu İsrail'e dayandırdığı, ancak 7 Ekim'deki saldırının İsrail'in Hamas'a ilişkin istihbaratında önemli zayıflıkları olduğunu gösterdiği aktarıldı. - NEW YORK