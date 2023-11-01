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ABD'ye ait B-1B bombardıman uçakları İncirlik Hava Üssü'ne iniş yaptı - Son Dakika

ABD'ye ait B-1B bombardıman uçakları İncirlik Hava Üssü'ne iniş yaptı

Son Güncelleme: 01.11.2023 00:31

ABD Hava Kuvvetlerine ait B-1B bombardıman uçakları, uzun süredir planlanan eğitim misyonu kapsamında İncirlik Hava Üssü'ne sıcak yakıt ikmali için geldi.

ABD Hava Kuvvetlerinin 9. Seferi Bombardıman Filosuna görevlendirilen B-1B bombardıman uçakları, uzun süredir planlanan bombardıman görev gücü eğitim misyonu kapsamında sıcak yakıt ikmali için İncirlik Hava Üssü'ne geldi. İncirlik Hava Üssü'nden yapılan açıklamaya göre, "hot-pit" denilen yakıt ikmali, motorlar halen çalışırken uçağa yakıt ikmali yapma taktiği anlamına geliyor.

B-1B BOMBARDIMAN UÇAKLARI TÜRK ORDUSUNA ENTEGRE EDİLDİ

Söz konusu uçaklar, Türk Hava Kuvvetleri ile eğitim görevi için yola çıkmadan önce iki saatten daha kısa bir süre İncirlik Üssü'nde kaldı. B-1B bombardıman uçakları, KC-135R Asena tankerleri ve F-16 Fighting Falcon'ları da içerecek şekilde, önceden planlanmış eğitim görevleri için Müşterek Nihai Saldırı Kontrolcüsü (JTAC) prosedürlerini ve yakın hava desteği eğitim misyonlarını uygulamak amacıyla Türk ordusuna entegre edildi. ABD Hava Kuvvetleri 9. EBS Komutanı Yarbay Stillwell, "Türk Hava Kuvvetleri ortaklarımızla yaptığımız ekip çalışması, NATO havacılarının müşterek çalışmasını ve profesyonelliğini ortaya koydu." dedi.

ABD Hava Kuvvetleri B-1B Bombardıman Uçakları İncirlik Hava Üssü'ne Geldi

ÜSSE ÖVGÜLER DİZDİ

ABD Hava Kuvvetleri 39. Hava Üssü Kanat Komutan Yardımcısı Albay Robert Schoeneberg de, "İncirlik'teki bu tarihi sıcak yakıt ikmali operasyonunu desteklemekten ve anmaktan heyecan duyuyoruz." ifadelerini kullandı. Schoeneberg, bunun, "üssün benzersiz yeteneklerini ve stratejik konumunu gösterdiğini" vurguladı.

STRATEJİK KONUMU SAYESİNDE ÖNEMLİ BİR MERKEZ

Türkiye'nin en büyük askeri tesislerinden biri olan İncirlik Üssü'nün stratejik konumu, acil durum operasyonları ve NATO entegrasyonu için burayı bir merkez haline getiriyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika ABD'ye ait B-1B bombardıman uçakları İncirlik Hava Üssü'ne iniş yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'ye ait B-1B bombardıman uçakları İncirlik Hava Üssü'ne iniş yaptı - Son Dakika
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