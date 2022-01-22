ABD'nin 200 milyon dolarlık savunma yardımının ilk kısmı Ukrayna'ya ulaştı - Son Dakika

ABD'nin Kiev Büyükelçiliği, Ukrayna ordusu için tahsis edilen 200 milyon dolarlık güvenlik yardımının ilk sevkiyatının yapıldığını duyurdu.

ABD'nin Rusya'nın saldırganlığına karşı Ukrayna'ya desteği sürüyor. ABD'nin Kiev Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamaya göre Ukrayna ordusu için tahsis edilen toplam 200 milyon dolarlık güvenlik yardımının ilk kısmı bugün Kiev'e ulaştı. Açıklamada, "Aralık ayında Başkan Biden tarafından yetkilendirilen Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için toplam 200 milyon dolarlık güvenlik yardımı sevkiyatından ilki, 22 Ocak'ta Kiev Boryspil Havalimanı'na ulaştı. Ukrayna'nın ordusu için mühimmat da dahil olmak üzere 200 milyon dolar tutarında güvenlik yardımını içeren teslimat, ABD'nin Ukrayna'nın meşru müdafaa hakkına olan güçlü bağlılığını gösteriyor" denildi.

Söz konusu güvenlik yardımıyla ABD'nin Ukrayna'ya geçtiğimiz yıl 650 milyon dolardan fazla ve 2014'ten bu yana toplam 2.7 milyar dolardan fazla güvenlik yardımı taahhüt ettiği hatırlatıldı. Açıklamada, "ABD, Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü Rus saldırganlığına karşı savunmak için devam eden çalışmaları kapsamında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ni desteklemek için bu tür yardımları sağlamaya devam edecektir. Başkan Biden'ın Başkan Putin'e söylediği gibi, Rusya'nın Ukrayna'yı daha fazla işgal etmesi durumunda ABD Ukrayna'ya halihazırda sağlanmış olanın ötesinde ek savunma malzemesi gönderecektir" ifadelerine yer verildi.

Söz konusu sevkiyat, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in bu hafta Ukrayna sınırına yığılan 100 bin civarındaki Rus askerine ilişkin endişeleri nedeniyle Kiev'e yaptığı ziyaretin ardından gerçekleşti. - KİEV