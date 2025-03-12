ABD'nin Ukrayna için Rusya'da Ateşkes Görüşmeleri - Son Dakika
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Politika

ABD'nin Ukrayna için Rusya'da Ateşkes Görüşmeleri

ABD\'nin Ukrayna için Rusya\'da Ateşkes Görüşmeleri

Beyaz Saray, Steve Witkoff'un Ukrayna ile ateşkesi görüşmek için Rusya'ya gideceğini duyurdu.

12.03.2025 22:15
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Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'ın Ukrayna ile ateşkesi görüşmek üzere Rusya'ya gideceğini doğruladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD heyetinin, Ukrayna ile 30 günlük ateşkesini görüşmek üzere Rusya'ya gideceğini duyurmasının ardından konuyla ilgili açıklama yaptı. Leavitt, Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'ın Ukrayna ile ateşkesi görüşmek üzere Rusya'ya gideceğini doğrulayarak, "Sayın Witkoff bu hafta içinde Moskova'ya gidiyor" dedi.

Leavitt, Witkoff'un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşüp görüşmeyeceğini teyit etmezken, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz'ın bugün Rus mevkidaşıyla görüştüğünü söyledi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Beyaz Saray, Orta Doğu, Ukrayna, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Politika ABD'nin Ukrayna için Rusya'da Ateşkes Görüşmeleri - Son Dakika

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