ABD, Suriye\'deki askerlerini iki ay içinde geri çekmeye başlayacak

İsrail basınında yer alan haberlere göre, ABD'nin Suriye'deki askerlerini iki ay içinde kademeli olarak geri çekeceği ve bu durumun Türkiye ile İsrail arasında gerilime neden olabileceği iddia edildi.

ABD, SURİYE'DEKİ ASKERLERİNİ ÇEKİYOR

ABD'nin Suriye'deki askerlerini geri çekmeye başlayacağı öne sürüldü. İsrail basınında yer alan haberlerde, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin ABD askerlerini Suriye'den iki ay içinde aşamalı olarak çekmeye başlayacağı ve bu konuda İsrail'i bilgilendirdiği iddia edildi.

İSRAİL'DE "SURİYE'DE TÜRKİYE'NİN KONTROLÜ ARTACAK" ENDİŞESİ

Üst düzey bir İsrailli yetkili, İsrail hükümetinin bunun sadece kısmi bir çekilmeyle sonuçlanacağına inandığını ancak yine de ABD'li muhataplarını Suriye'de asker bulundurmaya ikna etmek için çalıştıklarını söyledi. İsrailli yetkili, ABD'nin geri çekilmesi ile Türkiye'nin Suriye'de kontrolünü artacağını ve bunun Türkiye ve İsrail arasında gerilime neden olacağını öne sürdü.

SURİYE'DE 2 BİN ABD ASKERİ BULUNUYOR

ABD geçtiğimiz sene aralık ayında Suriye'deki varlığıyla ilgili açıklama yapmıştı. Açıklamaya göre, Suriye'de yaklaşık 2 bin ABD askeri bulunuyor. -