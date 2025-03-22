ABD Yumurtada İthalata Yöneldi - Son Dakika
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Politika

ABD Yumurtada İthalata Yöneldi

Artan fiyatlar nedeniyle ABD, Türkiye ve Güney Kore'den yumurta ithal ediyor.

22.03.2025 10:19
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ABD Tarım Bakanı Brooke Rollins, artan fiyatlar nedeniyle Türkiye ve Güney Kore'den yumurta ithal ettiklerini, başka ülkelerle de yumurta ithalatı konusunda görüştüklerini açıkladı.

ABD Tarım Bakanı Brooke Rollins, kuş gribinden kaynaklanan arz sıkıntısı ve fiyat artışına yönelik alınan tedbirlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Rollins Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Şu anda Türkiye ve Güney Kore'den yumurta ithal ediliyor. Dün, yakında ithalata başlayacak birkaç ülkeyle görüştüm. Henüz anlaşmayı imzalamadık, bu yüzden hangi ülkeler olduğunu söylemek istemiyorum" ifadelerini kullandı. Rollins, "Kısa vadede yüz milyonlarca yumurtadan bahsediyoruz. Yani şu anda fiyatları düşürmeye yetecek kadar önemli. Tavuk popülasyonumuz yeniden çoğaldığında ve sektör tekrar faaliyete geçtiğinde o zaman iç piyasadaki yumurta üreticilerimize geri döneriz ve yumurtaları raflara taşırız" şeklinde konuştu.

ABD'de son aylarda kuş gribi nedeniyle milyonlarca tavuğun itlaf edilmesi sonucu yumurta üretimi azalmış, fiyatlarda artış yaşanmıştı. Tarım Bakanlığı'nın geçtiğimiz ay yayınladığı bir raporda, yumurta fiyatlarının 2025 yılında yüzde 41 artabileceği belirtilmişti. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Güney Kore, Politika, Türkiye, Ekonomi, Sağlık, Tarım, Son Dakika

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