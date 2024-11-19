Abhazya Lideri Bzhania İstifa Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Abhazya Lideri Bzhania İstifa Etti

Abhazya Lideri Bzhania İstifa Etti

Rusya ile yapılan yatırım anlaşmasına karşı protestoların ardından Abhazya lideri Bzhania istifa etti.

19.11.2024 10:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Abhazya lideri Aslan Bzhania, Rusya ile yapılan yatırım anlaşmasına karşı protestoların ardından görevinden istifa etti.

Gürcistan'dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Abhazya'da Rusya ile 30 Ekim'de imzalanan yatırım anlaşması istifa getirdi. Abhazya lideri Aslan Bzhania muhalefetle saatler süren müzakerelerin ardından yaptığı açıklamada, "İstikrarı ve anayasal düzeni sağlamak amacıyla görevimden istifa ediyorum" ifadelerini kullandı. Bzhania'nın basın ofisinden yapılan açıklamada, iktidar ve muhalefetin Sohum'daki parlamentoyu basan protestocuların dağılması konusunda anlaştığı, protestocuların hükümet binalarını terk etmeyi reddetmeleri halinde Bzhania'nın istifa teklifini geri çekeceği belirtildi.

Abhazya'daki karışıklık

Bölgede geçtiğimiz cuma günü muhalefet önderliğindeki çok sayıda protestocu, Rusya ile yapılan yatırım anlaşmasının milletvekillerinin onayına sunulacağı parlamentosu önünde toplanmıştı. Güvenlik güçlerinin önlemlerine rağmen parlamentoya girmek isteyen protestocular demir korkulukları yıkmaya çalışmış, güvenlik güçleri göz yaşartıcı gazla müdahalede bulunmuş, parlamento önünde tansiyonun yükselmesi üzerine yatırım anlaşmasının oylanacağı oturum ertelenmişti. Ancak protestocular tüm engellemelere rağmen parlamento binasını basmıştı. Anlaşmanın geri çekilmesini, Bzhania'nın istifasını isteyen muhalifler, parlamento binası ve hükümet binalarında protestolarını sürdürürken, bazı köprüleri de trafiğe kapatmıştı.

Bzhania'nın istifası için tek şartı, protestocuların parlamento binasını terk etmesiydi.

Tepki çeken anlaşma

Anlaşma Rus şirketlerin Abhazya'da "çok işlevli kompleksler" inşa etmesini öngörüyor. Muhalifler ise Rus şirketlerin bölge dışından işçi getirme hakkına sahip olmasıyla yerel iş gücünün dışarıda bırakıldığını belirtirken, ayrıca anlaşmaya birlikte Rusların Abhazya'da mülk edinmesinin önünün açıldığını, bunun da yerel kontrolü zayıflatacağını savunuyor. Protestocular, Abhazya'nın Rusya ile yakın ilişkilerine karşı olmadıklarını, ancak Bzhania'nın bu ilişkileri kendi amaçları doğrultusunda ve rejimini güçlendirmek için kullanmaya çalıştığını savunuyordu.

Bölgedeki durum

Abhazya, 1995 yılında Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan etmiş, 2008 yılında Rusya tarafından tanınmıştı. Türkiye dahil çoğu ülke ise Abhazya'yı hala Gürcistan toprağı olarak tanıyor. Ancak Abhazya ekonomisi neredeyse tamamen Rusya'ya bağımlı. Kamu yöneticilerinin maaşları ve bölge sakinlerine yapılan sosyal ödemeler Moskova tarafından ödeniyor. - SOHUM

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Yerel Haberler, Politika, Güvenlik, Abhazya, Ekonomi, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Politika Abhazya Lideri Bzhania İstifa Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:17 Bakan Memişoğlu’nun tavrı bütçe görüşmelerinde tansiyonu yükseltti Bakan Memişoğlu'nun tavrı bütçe görüşmelerinde tansiyonu yükseltti
11:09 MHP lideri Bahçeli: İttifakta görüş ayrılığı yok, Cumhurbaşkanımızla bağımız sarsılmaz MHP lideri Bahçeli: İttifakta görüş ayrılığı yok, Cumhurbaşkanımızla bağımız sarsılmaz
10:41 İskandinavlar hazırlıklara başladı Üçüncü Dünya Savaşı alarmı verdiler İskandinavlar hazırlıklara başladı! Üçüncü Dünya Savaşı alarmı verdiler
10:37 Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün başladı İşte tüm detaylar Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün başladı! İşte tüm detaylar
08:41 Rize Çayeli’de heyelan Ölü ve yaralılar var Rize Çayeli'de heyelan! Ölü ve yaralılar var
16:27 Tekirdağ kıyıları kırmızı renge büründü Tekirdağ kıyıları kırmızı renge büründü
16:19 Dev proje hazır: Beşiktaş paraya para demeyecek Dev proje hazır: Beşiktaş paraya para demeyecek
16:15 Ünlü hava yolu firması iflas başvurusunda bulundu Ünlü hava yolu firması iflas başvurusunda bulundu
16:09 Eşinin rahatsızlığı için ekti, şimdi siparişlere yetişemiyor Eşinin rahatsızlığı için ekti, şimdi siparişlere yetişemiyor
15:58 Malatya’da yıkım esnasında göçük Kepçe operatörü enkaz altında kaldı Malatya'da yıkım esnasında göçük! Kepçe operatörü enkaz altında kaldı
15:54 Erling Haaland’ın tek tabaklık akşam yemeği herkesi şaşkına çevirdi Erling Haaland'ın tek tabaklık akşam yemeği herkesi şaşkına çevirdi
15:49 Salondan çıkartılan avukattan mahkeme başkanına tepki: 2 kere uyardım, kanunu dinlemiyor Salondan çıkartılan avukattan mahkeme başkanına tepki: 2 kere uyardım, kanunu dinlemiyor
15:48 Dev bankadan Türkiye’de enflasyon tahmini Dev bankadan Türkiye'de enflasyon tahmini
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2024 12:08:38. #1.11#
SON DAKİKA: Abhazya Lideri Bzhania İstifa Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.