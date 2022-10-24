Bekir Bozdağ Anayasa değişikliğine ilişkin dikkat çeken çıkış: 24. madde ve 41. madde değiştirilecek - Son Dakika
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Bekir Bozdağ Anayasa değişikliğine ilişkin dikkat çeken çıkış: 24. madde ve 41. madde değiştirilecek

24.10.2022 11:08
Bekir Bozdağ Anayasa değişikliğine ilişkin dikkat çeken çıkış: 24. madde ve 41. madde değiştirilecek

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, katıldığı programda başörtüsünü koruma altına altına alınması için hazırlanacak metnin detaylarına ilişkin açıklama yaptı. Bozdağ, ''24. maddede değişiklik yapılmasına karar verildi. Ona göre bir düzenleme yapılacak. Bu madde sadece başını örten kadınlarımıza değil başı açık kadınlarımızın da anayasada temel hak ve özgürlükler anlamında da şarta bağlanamayacağı ifade ediliyor'' derken aile hususunda ise anayasanın 41. maddesinde değişiklik yapılacağını söyledi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsünü koruma altına alması için kanunda değişiklik yapılması çağrısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan yasanın her zaman değiştirilebileceğini ifade ederken, ''Gelin çözümü yasa değil Anayasa düzeyinde sağlayalım, yapalım. Hatta bununla kalmayalım, aile kurumumuzu da güçlendirecek ilave değişiklikler de yapalım'' çağrısında bulunmuştu. Bekir Bozdağ'da TRT yayına katılarak konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

24.MADDE DE DEĞİŞİKLİK YAPILACAK

Bozdağkatılarak, ''24. maddede değişiklik yapılmasına karar verildi. Ona göre bir düzenleme yapılacak. Bu madde sadece başını örten kadınlarımıza değil başı açık kadınlarımızın da anayasada temel hak ve özgürlükler anlamında da şarta bağlanamayacağı ifade ediliyor. Düzenleme büyük bir kabul görecektir. CHP'nin de destek vermemek için fazlaca bir bahane bulacağını düşünmüyorum'' dedi.

AİLE DÜZENLMESİ İÇİN 41.MADDE DEĞİŞTİRİLECEK

İkinci düzenlemenin de 41. madde de olacağını ifade eden Bozdağ, ''Aile türk toplumunun temelidir. Türk toplumunun, devletinin güçlü olmasını istiyorsak ailenin güçlü olması gerekir. Sadece Türkiye'de değil birçok ülkede aileyi korumak için anayasada değişiklik yapıldı'' ifadelerini kullandı.

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Bekir Bozdağ, Politika, Güncel, Son Dakika

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