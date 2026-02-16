Adalet Bakanı Gürlek, Erdoğan\'ın kendisine verdiği ilk talimatı açıkladı

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevinden Adalet Bakanlığı'na atanan Akın Gürlek ile yaptığı görüşmeyi bugünkü köşesine taşıdı.

"RAHAT VE SAKİN TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ"

"Yeni Adalet Bakanımız Akın Gürlek'i tebrik ziyaretine gittiğimde kendisiyle röportaj yapma imkânı bulmuştum" ifadelerini kullanan Atik'in aktardığına göre, Bakan Gürlek çok rahat ve sakin tavırlarıyla dikkat çekti. Yoğunluğun içinde kendinden emin duruşuyla ne yapacağını bildiği hissini verdi.

"MESELE AKIN GÜRLEK MESELESİ DEĞİL"

Meclis'teki protestolara değinen Bakan Gürlek "Mesele Akın Gürlek meselesi değil mesele Türkiye meselesi" sözleriyle artık Türkiye Cumhuriyeti'nin Adalet Bakanı olarak herkese kapısının açık olduğunu bir kez daha kayda geçirdi.

ERDOĞAN'IN VERDİĞİ İLK TALİMATI AÇIKLADI

Adalet Bakanlığı görevine atanan Akın Gürlek, koltuğa oturmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine verdiği ilk talimatı da açıkladı. Gürlek, Erdoğan'ın kendisine "Çalış Akın" dediğini aktardı.