Adalet Bakanı Gürlek Meclis'ten AK Partili vekillerin çemberinde ayrıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Adalet Bakanı Gürlek Meclis'ten AK Partili vekillerin çemberinde ayrıldı

Haberin Videosunu İzleyin
Adalet Bakanı Gürlek Meclis\'ten AK Partili vekillerin çemberinde ayrıldı
11.02.2026 18:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Adalet Bakanı Gürlek Meclis\'ten AK Partili vekillerin çemberinde ayrıldı
Haber Videosu

TBMM Genel Kurulu'nda yaşanan arbedenin gölgesinde yemin eden yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek, tören boyunca AK Partili milletvekillerinin oluşturduğu sıkı bir güvenlik çemberi altında kaldı. Muhalefetin kürsü işgali ve fiziksel müdahaleleri nedeniyle kürsüye bu koruma kalkanıyla ulaşabilen Gürlek, olası bir saldırıyı engellemek amacıyla yemin sonrasında da yine AK Partili vekillerin oluşturduğu yoğun bir koruma kalkanı eşliğinde Meclis binasından çıkarıldı.

TBMM Genel Kurulu'nda yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yemin töreni sırasında yaşanan arbede, yemin sonrasında da devam etti. CHP'li milletvekillerinin kürsü işgali ve yumruklu kavgaların gölgesinde kalan törende, Bakan Gürlek'in hem kürsüye gelişi hem de Meclis'ten ayrılışı AK Partili milletvekillerinin oluşturduğu sıkı güvenlik çemberi altında gerçekleşti.

ÇEMBER ALTINDA YEMİN

Muhalefetin kürsüye yönelmesi ve protestoların şiddetlenmesi üzerine AK Partili milletvekilleri, Akın Gürlek'in etrafında adeta bir "etten duvar" ördü. Gürlek, kürsüye bu vekil çemberinin koruması altında çıkarak yeminini edebildi. Arbedenin sürdüğü dakikalarda AK Partili isimler bir an olsun Bakan'ın yanından ayrılmadı.

MECLİS'TEN ÇIKIŞTA DA KORUMA KALKANI

Yemin töreninin tamamlanmasının ardından Genel Kurul'daki gerginlik kulislere de yansıdı. Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek, yaşanabilecek olası bir saldırı veya fiziksel müdahaleyi engellemek amacıyla, yine AK Partili milletvekillerinin oluşturduğu yoğun bir koruma çemberi eşliğinde Meclis binasından çıkarıldı.

Tbmm Genel Kurulu, Akın Gürlek, Politika, Gürlek, Tören, Son Dakika

Son Dakika Politika Adalet Bakanı Gürlek Meclis'ten AK Partili vekillerin çemberinde ayrıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görele Belediye Başkanı Dede tutuklandı Görele Belediye Başkanı Dede tutuklandı
ABD bu gizemi konuşuyor: Ünlü sunucunun annesinin kaçırılma görüntüleri ortaya çıktı ABD bu gizemi konuşuyor: Ünlü sunucunun annesinin kaçırılma görüntüleri ortaya çıktı
Trump tartışması kanlı bitti, baba kızını katletti Trump tartışması kanlı bitti, baba kızını katletti
Herkes onu arıyordu Cansız bedeni bulundu Herkes onu arıyordu! Cansız bedeni bulundu
Mezarlıkta gören jandarmayı aradı, gerçek adliyede ortaya çıktı Mezarlıkta gören jandarmayı aradı, gerçek adliyede ortaya çıktı
Genç kadını sokak ortasında defalarca yumrukladı Genç kadını sokak ortasında defalarca yumrukladı
Bayrampaşa’da otoyol kenarında erkek cesedi bulundu Bayrampaşa'da otoyol kenarında erkek cesedi bulundu
Şehit babasına hakaret eden otobüs şoförüne saldırı iddiası Şehit babasına hakaret eden otobüs şoförüne saldırı iddiası
Hesap tartışmasının ardından restoran kurşunlandı Hesap tartışmasının ardından restoran kurşunlandı

19:12
Ferdi Kadıoğlu en büyük hayalini duyurdu
Ferdi Kadıoğlu en büyük hayalini duyurdu
18:57
Miçotakis Ankara’da Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan’la Ege ve Akdeniz’deki sorunlarımız çözümsüz değil
Miçotakis Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan'la Ege ve Akdeniz'deki sorunlarımız çözümsüz değil
18:28
Kayserispor’da Djalovic ile yollar ayrılıyor
Kayserispor'da Djalovic ile yollar ayrılıyor
18:21
MHP lideri Bahçeli: Yeni bakanlarımızın sonuna kadar arkasında ve yanındayız
MHP lideri Bahçeli: Yeni bakanlarımızın sonuna kadar arkasında ve yanındayız
17:59
Dünyaca ünlü isim yolda karşılaştığı hayranının evine gidip FIFA oynadı
Dünyaca ünlü isim yolda karşılaştığı hayranının evine gidip FIFA oynadı
17:36
Amasya’daki biyogaz tesisinde büyük facia: 3 işçi hayatını kaybetti
Amasya'daki biyogaz tesisinde büyük facia: 3 işçi hayatını kaybetti
17:25
BMW, yangın riski nedeniyle dünya çapında yüz binlerce aracı geri çağıracak
BMW, yangın riski nedeniyle dünya çapında yüz binlerce aracı geri çağıracak
16:57
CHP’li vekillerle yumruklaşan Osman Gökçek’in zor anları
CHP'li vekillerle yumruklaşan Osman Gökçek'in zor anları
16:38
Akın Gürlek, AK Partili vekillerin etten duvar ördüğü kürsüde böyle yemin etti
Akın Gürlek, AK Partili vekillerin etten duvar ördüğü kürsüde böyle yemin etti
16:27
Meclis’te CHP’li vekiller kürsüyü işgal etti, yumruklu kavga çıktı
Meclis'te CHP'li vekiller kürsüyü işgal etti, yumruklu kavga çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2026 19:42:14. #7.11#
SON DAKİKA: Adalet Bakanı Gürlek Meclis'ten AK Partili vekillerin çemberinde ayrıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.