Adalet Bakanı Gürlek Meclis\'ten AK Partili vekillerin çemberinde ayrıldı

TBMM Genel Kurulu'nda yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yemin töreni sırasında yaşanan arbede, yemin sonrasında da devam etti. CHP'li milletvekillerinin kürsü işgali ve yumruklu kavgaların gölgesinde kalan törende, Bakan Gürlek'in hem kürsüye gelişi hem de Meclis'ten ayrılışı AK Partili milletvekillerinin oluşturduğu sıkı güvenlik çemberi altında gerçekleşti.

ÇEMBER ALTINDA YEMİN

Muhalefetin kürsüye yönelmesi ve protestoların şiddetlenmesi üzerine AK Partili milletvekilleri, Akın Gürlek'in etrafında adeta bir "etten duvar" ördü. Gürlek, kürsüye bu vekil çemberinin koruması altında çıkarak yeminini edebildi. Arbedenin sürdüğü dakikalarda AK Partili isimler bir an olsun Bakan'ın yanından ayrılmadı.

MECLİS'TEN ÇIKIŞTA DA KORUMA KALKANI

Yemin töreninin tamamlanmasının ardından Genel Kurul'daki gerginlik kulislere de yansıdı. Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek, yaşanabilecek olası bir saldırı veya fiziksel müdahaleyi engellemek amacıyla, yine AK Partili milletvekillerinin oluşturduğu yoğun bir koruma çemberi eşliğinde Meclis binasından çıkarıldı.