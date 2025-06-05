Adalet Bakanı'ndan CHP'ye Tepki - Son Dakika
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Politika

Adalet Bakanı'ndan CHP'ye Tepki

05.06.2025 01:09
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Yılmaz Tunç, CHP Başkanı'nın yargıya yönelik tehditkar ifadelerini kabul edilemez buldu.

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, "CHP Genel Başkanının, devam eden soruşturmalar üzerinden İstanbul Cumhuriyet Başsavcımızı ve yargı mensuplarını hedef alan tehditkar ifadeleri, asla kabul edilemez" açıklamasında bulundu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yargıya tehdit'in, hukuk devletine açık saldırı olduğunu belirterek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, devam eden soruşturmalar üzerinden İstanbul Cumhuriyet Başsavcısını ve yargı mensuplarını hedef alan tehditkar ifadelerinin, kabul edilemez olduğunu ifade etti. Tunç Açıklamasında, "Hiç kimse, yargı mensuplarımızı hedef gösteremez ve tehdit ederek yargıya yön veremez. Bu pervasız ve sorumsuz açıklamalar, doğrudan Hukuk Devletini ve yargı bağımsızlığını hedef almaktadır. Anayasamızın 138. maddesi, hakim ve savcıların görevlerini hiçbir kişi, makam ya da merciden talimat almadan, yalnızca hukuk ve vicdanla yerine getireceğini vurgulamaktadır. Bu anayasal teminatın yanı sıra yargı kararlarına karşı hak arama yolları ve hukuki itiraz mekanizmaları da açıktır. Yargıya intikal etmiş olan iddialarla ilgili olarak, ilgili kişilerin savunma hakları vardır. İsnat edilen suçlara ilişkin savunmanın yapılacağı yer yargılama makamlarıdır. Adli soruşturmaların neticesinde ortaya çıkacak olan kararlar, hem yargının denetiminde hem de kamuoyunun denetiminde olacağından, henüz süreç devam ederken soruşturmayı yürüten savcılık makamına yönelik tehdit ve hakaretler Hukuk Devletiyle bağdaşmaz. Unutulmamalıdır ki; hiç kimse hukukun dışına çıkarak tehdit ve dayatmayla bir yere varamaz. Türk yargısı görevini bağımsız ve tarafsız şekilde sürdürmektedir. Hakim ve savcılarımız tehditlere boyun eğmeyecek; adaletin terazisi hiçbir baskıdan etkilenmeden, sadece hukukla işlemeye devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Yılmaz Tunç, Özgür Özel, İstanbul, Politika, Güncel, Hukuk, Yargı, Son Dakika

Son Dakika Politika Adalet Bakanı'ndan CHP'ye Tepki - Son Dakika

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