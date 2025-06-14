Ağıralioğlu: Seçime Hazırız - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Ağıralioğlu: Seçime Hazırız

14.06.2025 16:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Ekim'deki muhtemel seçime hazır olduklarını açıkladı.

ANAHTAR Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, "Kongrelerimizi yaptık ve açılışlarımızı tamamladık, bütün Türkiye'de teşkilatlandık, büyük kongremizi gerçekleştirdik, dilekçemizi verdik. Ekimde yapılabilecek muhtemel bir seçime, seçim olur diye söylemedim ama olursa hazır hale geldik" dedi.

Anahtar Parti (A Parti) Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, bir dizi ziyarette bulunmak ve A Parti Bursa İl Başkanlığı'nın açılışını yapmak için Bursa'ya geldi. İlk olarak Osmangazi ilçesi Tophane Meydanı'nda partisinin İl Teşkilatı, partililer ve basın mensuplarıyla bir araya gelen Ağıralioğlu, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Ağıralioğlu, "A Parti ile Türk milletinin siyasal ufkuna pırıl pırıl bir parti hediye ettik. Siyasetin sıkışmışlığına, muhalefet-iktidar kavgasına rağmen, muhalefet tarafında 'AK Parti kalacak' korkusuna, iktidar tarafında 'CHP gelecek' kaygısına rağmen, 'Ya kırk katır ya kırk satır' tercihi dışında başka bir yolun da mümkün olduğu iradesini millete sunan bir parti kurduk. İktidar, zaman zaman vazifelerini doğru yapamamış olmasına rağmen muhalefete, 'Bunlara memleket teslim edilmez, bunlara vatan verilmez, bunlara devlet, millet emanet edilmez, bunlara hazine teslim edilmez' diye istihza ederken, biz hem iktidara hem muhalefete karşı, kendisine vatan, millet, devlet teslim edilebilecek hazine, ülke, ülkü, bayrak emanet edilebilecek bir parti kurduk. Vatanına, milletine bağlı, dinine, devletine, cumhuriyetine, bayrağına bağlı, alın terinin hakkına, çalışanın emeğine, çocuklarının hayallerine bağlı bir parti. Memlekette neyi koruyacağını, neyi muhafaza edeceğini, ne yapacağını ve ne yapmayacağını bilen, Türkiye'nin büyük potansiyeline yürüyebilecek bir kadro hediye ettik" dedi.

'YAPACAKLARIMIZI İKTİDARIN YAPAMADIKLARI ÜZERİNE KURGULUYORUZ'

Bursa'ya en son 6 ay önce yine bir açılış vesilesiyle geldiğini hatırlatan Yavuz Ağıralioğlu, şunları söyledi: "İlk açılışlarımızı 'Halk Buluşması' adıyla millete sunduk. Bu 'Halk Buluşması' bizim halkla buluşmamız değil, milletimizi neyle buluşturacağımızı anlatmak için yaptığımız bir buluşmaydı. Yapacaklarımızı, AK Parti iktidarının yapamadıkları üzerine kurguluyoruz. Dolayısıyla biz 23 yıllık kudretli bir iktidarın elinde her şeyi yapabilme imkanı olduğu halde, hedeflerinin hepsini tutturamamış bir iktidarın tutturamadığı hedeflerin, vaat edip de başaramadığı programların, planların kalanına talibiz. Partiler arası bir kavganın değil, memleketin ufkuna, daha güçlü bir Türkiye idealine inanmış olmanın derdindeyiz. Partimiz altıncı ayını doldurdu. Şimdi sekizinci aydayız. Kongrelerimizi yaptık ve açılışlarımızı tamamladık, bütün Türkiye'de teşkilatlandık, büyük kongremizi gerçekleştirdik, dilekçemizi verdik. Ekimde yapılabilecek muhtemel bir seçime, seçim olur diye söylemedim ama olursa hazır hale geldik. Türkiye'de siyasete bir parti hediye ettik. Hediye ettiğimiz partinin en önemli özelliği şu, bagajı yok. Önünde, arkasında lobisi, kulisi yok. İtham edileceği, devletine milletine mahcubiyet sebebi sayılacak bir kabahati yok. Devlet ve millet düşmanlarına tebessüm etmek nasip olmamış. Vatanın, milletin hasımlarıyla hayatının hiçbir döneminde yolu kesişmemiş. Hazineye el sürmemiş. İmana, binaya, vatana, cumhuriyete, çocuklarımızın insanca yaşasınlar, hayaller kurabilsinler diye yaşadıkları memlekete alın teri dökerek, bugünlere gelebilmiş memleket evlatlarının partisi."

'MİLLET GEÇEN SEÇİMDE FAKİRLİĞE RAZI OLDU'

Siyasetçilerin halkın gözünde itibarsızlaştırıldığını söyleyen Ağıralioğlu, "Siyasetçiler bu dönemde her söylediğinin tersini yapabilen, her düşman olduklarına dost olabilen, her dost olduklarına hasım olabilen; bugün dediklerinin tersini de savunabilen, dün söylediklerinin özrünü dahi bilmeyen bir ilkesizlik hattına düştüler. İki yılda bir kahramanlarla hainlerin yer değiştirdiği, berbat bir siyasal iklimde biz hep milletin evladıyız. Hep devletin, milletin yanındayız. Hep milletin hakkının, hukukunun yanındayız. Öyle de olan, böyle de olan, öyle de diyen, böyle de diyen değiliz. Memlekete, siyasete yeniden duyulacak itimadın partisini kurduk. Milletimiz demeye başlamıştır ki bu siyasetçilere itimat edilmez. Bunların dostluğuna güvenilmez, düşmanlığına güvenilmez. Bunlar bugün böyle konuşurlar ama yarın tam tersini söylerler. 'Terörsüz Türkiye' diye konuştukları şey de işte tam dediğimin alametidir. 2023 seçimlerini mevcut iktidar, muhalefeti şöyle suçlayarak kazandı, 'Efendim, bu aziz millet, eğer bu altılı masaya oy verirseniz, Kemal Kılıçdaroğlu'nu tercih ederseniz, bu Kemal Kılıçdaroğlu önce Öcalan'ı serbest bırakacak, çocuklarınızın katilleriyle pazarlık yapacak, Demirtaş'ı ve diğerlerini dışarı çıkaracak. Kandil'in gölgesini Cumhurbaşkanlığı pazarlık sürecinin içine dahil edecek. Millet de bunu duydu geçen seçimde. Fakirliğe razı oldu, enflasyona razı oldu, çocuklarının işsizliğine razı oldu, yaşam standartlarındaki bozulmaya razı oldu. Emekli ikramiyesi 4 bin lira, emekli maaşı 14 bin lira olan bu berbat sıkışma ikliminde, 'Yahu vatanı koruyalım, neyse. Aç kalalım, çocuklarımız biraz işsiz kalsın ama devlet, millet haleldar olmasın. Terör gölgesine maruz kalmasın devletimiz' diye düşündü. Sırf bu vicdanına şikayet ettikleri hassasiyetle, geçen dönem iktidarı bir puan farkla tercih etti milletimiz. 'PKK'nın yanında duranların canına okuyacağız' diyerek seçildiler" diye konuştu.

'TÜRK MİLLETİNİN HİZMETİNE TALİBİZ'

Yavuz Ağıralioğlu, "26 yıl boyunca evlatlarımızın katledilmesine sebep olan bir şeyi niçin tercih ettiniz? Şimdi de bundan niçin vazgeçtiğinizi izah edeceksiniz. 2013'te Tayyip ney denediğinde, ona niçin hakaret ettiğinizi, o zaman bu hevesi niçin itham ettiğinizi de açıklayacaksınız. Evlatları diye mezar taşlarına sarılan analara söyleyeceksiniz. Her 'baba' sözünü duyduğunda, başkaları babasını çağırırken başını önüne eğmek zorunda kalan evlatlarınıza anlatacaksınız bunu. Efendim, Gazze ve İran üzerinden İsrail'in bölgede yönetilemez, durdurulamaz bir azgınlığı var. Bütün insan hakları örgütleri dahil, bütün uluslararası kuruluşlar dahil, hepsini boşa düşüren bir azgınlıkla, ne tövbe, ne insan hakları örgütleri, ne insan hakları mahkemesi, hiçbir kararı tanımayan, hiçbir kararla durdurulamayan, Amerika'nın himaye ettiği, şemsiyesini oluşturduğu bir azgınlık stratejisini bölgeye yerleşme planına dönüştürdü. Biz bu 'Terörsüz Türkiye Programı'nın detaylandırılmış yol haritası içerisinde İsrail'e bir güvenlik şemsiyesi, PKK'ya PYD'ye dönüşen bir devlet vaat edildiğini, bir terör devleti kurulacağını, bu kurulacak terör devletinin de İsrail'in şemsiyesi olacağını, Suriye'de kurulacak devlet benzeri yapının devlet gibi çalışacak bir mekanizma olarak, Suriye'nin bütünlüğü içerisinde saklanarak yerleşeceğini, bu planın ve stratejinin Irak'a, oradan da İran'a yaslanacağını söylüyoruz" diye konuştu.

'TAYYİP BEYİN 2002'DE SÖYLEDİKLERİYLE PARTİ KURUYORUZ'

AK Parti iktidarını eleştiren Ağıralioğlu, "Ama ben ve arkadaşlarım, Tayyip beyin 2002'de söyledikleriyle parti kuruyoruz. Memleket hangi mesafeyi katetmişse bize söylemeleri lazım. Madem siz mesafe katettiniz, biz neden sizin 2002'deki programınızın vaat listesinin aynısıyla parti kurmak zorunda kaldık. Nasıl oldu? Siz memleketi 23 yıldır kudret ve maharetle yönettiyseniz, biz sizin 2002 programınızın vaat listesiyle neden 2025'te parti kurmak zorunda kaldık? Dolayısıyla, bu arada millette size olan itimada rağmen, sizin başaramadığınız hedefler yüzünden bu sorumluluk bizim omuzlarımızda. Konfor değil, siyasi mesuliyet içindeyiz. Parti kavgası yapacak durumda değiliz. Siyasi ömrü bittiği zaman biter, önümüze bakarız. Türk milleti için şu sorunun cevabını vermeye çalışıyoruz. Bundan daha iyi bir ülke mümkün mü? Daha zengin bir ülke mümkün mü? Dünyanın 17'nci ekonomisiydi, 2002'de de 17'nci sıradaydı. Daha önce de 17 idi. 21 ile 17 arasında gidip geliyoruz. 12 mümkün müydü? 10 mümkün müydü? Bunu AK Parti yapabilirdi. Niçin yapamadı? Biz yapabilir miyiz? Bu yapılamaz bir hedefse bırakalım siyaseti. Bundan daha iyi bir ülke mümkün değilse dağılacağız biz. Diyeceğiz ki 'Yapamayız. Bu kadar oluyor. Kapasitesi bu kadar bu memleketin. Üretebileni bu kadar. Bileni bu kadar. Ticaret erbabı bu kadar. Bilim insanı bu kadar. Aklı olan bu kadar. Bu memleket 17'yi geçemez' diyorsanız bırakalım. Ama biz başka bir milletiz. İddiası olan bir milletiz. Daha önce defalarca başardık" dedi. Yavuz Ağıralioğlu, konuşmasının ardından İl Teşkilatı ve partililer ile birlikte Kapalı Çarşı esnafını ziyaret etti.

Haber-Kamera: Memet Can YEŞİLBAŞ/BURSA,

Kaynak: DHA

Yavuz Ağıralioğlu, Yerel Haberler, Politika, Türkiye, Son Dakika

Son Dakika Politika Ağıralioğlu: Seçime Hazırız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kredi verilmeyince pompalı tüfekle bankayı bastı Kredi verilmeyince pompalı tüfekle bankayı bastı
İsrail saldırıları sonrası İran’dan ABD hamlesi Büyükelçi bakanlığa çağrıldı İsrail saldırıları sonrası İran'dan ABD hamlesi! Büyükelçi bakanlığa çağrıldı
Beşiktaş yeni sezon formalarını tanıttı Beşiktaş yeni sezon formalarını tanıttı
Otizmli yüzücü Tuna Tunca, tarihe geçti Otizmli yüzücü Tuna Tunca, tarihe geçti
İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında iki iş insanı tahliye edildi İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında iki iş insanı tahliye edildi
İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun yeni komutanı Pakpour: Cehennemin kapıları açılacak İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun yeni komutanı Pakpour: Cehennemin kapıları açılacak
İran’ın başkenti Tahran’da yeniden patlama sesleri duyuluyor İran'ın başkenti Tahran'da yeniden patlama sesleri duyuluyor
Galatasaray’da bir dönem sona erdi 601 maçta forma giyen Göksenin Köksal’a veda Galatasaray'da bir dönem sona erdi! 601 maçta forma giyen Göksenin Köksal'a veda
İbrahim Hacıosmanoğlu, milli futbolcuların kendisinden istediği dileği ilk kez açıkladı İbrahim Hacıosmanoğlu, milli futbolcuların kendisinden istediği dileği ilk kez açıkladı
İsrail saldırılarının ardından İranlılar sokağa çıktı: İntikam, intikam İsrail saldırılarının ardından İranlılar sokağa çıktı: İntikam, intikam
Vansporlu taraftarların büyük hayali Vincent Aboubakar Vansporlu taraftarların büyük hayali Vincent Aboubakar

16:12
Mesut Hakkı Caşın, canlı yayında ellerini tükürükleyip Osmanlı tokadını canlandırdı
Mesut Hakkı Caşın, canlı yayında ellerini tükürükleyip Osmanlı tokadını canlandırdı
15:41
Çatışmalar şiddetleniyor İşte İran - İsrail savaşına dair en kötü senaryolar
Çatışmalar şiddetleniyor! İşte İran - İsrail savaşına dair en kötü senaryolar
13:48
İran, üç ülkeyi açıkça uyardı: İsrail’e yardım ederseniz vururuz
İran, üç ülkeyi açıkça uyardı: İsrail'e yardım ederseniz vururuz
22:14
Tel Aviv’de İran’ın vurduğu binada yangın çıktı
Tel Aviv'de İran'ın vurduğu binada yangın çıktı
22:13
Galatasaray’da Sacha Boey’dan müjde var Transferde olumlu gelişme
Galatasaray'da Sacha Boey'dan müjde var! Transferde olumlu gelişme
21:59
Fernando Muslera’nın yeni takımı belli oldu
Fernando Muslera'nın yeni takımı belli oldu
21:56
İran, 2 İsrail savaş uçağını düşürdü
İran, 2 İsrail savaş uçağını düşürdü
21:09
Trump’tan İran’a mutabakat için açık kapı: Hala bir şansları olabilir
Trump'tan İran'a mutabakat için açık kapı: Hala bir şansları olabilir
20:45
İran dini lideri Hamaney: Siyonist rejim bu suçtan yara almadan kurtulamayacak
İran dini lideri Hamaney: Siyonist rejim bu suçtan yara almadan kurtulamayacak
20:31
23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımımız, İsrail’i 84 sayı farkla ezip geçti
23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımımız, İsrail'i 84 sayı farkla ezip geçti
20:27
Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani, İsrail saldırısında öldürüldü iddiası
Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani, İsrail saldırısında öldürüldü iddiası
20:26
Gaziantep FK’da başkan belli oldu Mehmet Büyükekşi sürprizi
Gaziantep FK'da başkan belli oldu! Mehmet Büyükekşi sürprizi
20:06
Vansporlu taraftarların büyük hayali Vincent Aboubakar
Vansporlu taraftarların büyük hayali Vincent Aboubakar
19:49
İsrail saldırılarının ardından İranlılar sokağa çıktı: İntikam, intikam
İsrail saldırılarının ardından İranlılar sokağa çıktı: İntikam, intikam
19:40
İbrahim Hacıosmanoğlu, milli futbolcuların kendisinden istediği dileği ilk kez açıkladı
İbrahim Hacıosmanoğlu, milli futbolcuların kendisinden istediği dileği ilk kez açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2025 17:37:01. #7.13#
SON DAKİKA: Ağıralioğlu: Seçime Hazırız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.