Ağıralioğlu: Seçime Hazırız

ANAHTAR Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, "Kongrelerimizi yaptık ve açılışlarımızı tamamladık, bütün Türkiye'de teşkilatlandık, büyük kongremizi gerçekleştirdik, dilekçemizi verdik. Ekimde yapılabilecek muhtemel bir seçime, seçim olur diye söylemedim ama olursa hazır hale geldik" dedi.

Anahtar Parti (A Parti) Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, bir dizi ziyarette bulunmak ve A Parti Bursa İl Başkanlığı'nın açılışını yapmak için Bursa'ya geldi. İlk olarak Osmangazi ilçesi Tophane Meydanı'nda partisinin İl Teşkilatı, partililer ve basın mensuplarıyla bir araya gelen Ağıralioğlu, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Ağıralioğlu, "A Parti ile Türk milletinin siyasal ufkuna pırıl pırıl bir parti hediye ettik. Siyasetin sıkışmışlığına, muhalefet-iktidar kavgasına rağmen, muhalefet tarafında 'AK Parti kalacak' korkusuna, iktidar tarafında 'CHP gelecek' kaygısına rağmen, 'Ya kırk katır ya kırk satır' tercihi dışında başka bir yolun da mümkün olduğu iradesini millete sunan bir parti kurduk. İktidar, zaman zaman vazifelerini doğru yapamamış olmasına rağmen muhalefete, 'Bunlara memleket teslim edilmez, bunlara vatan verilmez, bunlara devlet, millet emanet edilmez, bunlara hazine teslim edilmez' diye istihza ederken, biz hem iktidara hem muhalefete karşı, kendisine vatan, millet, devlet teslim edilebilecek hazine, ülke, ülkü, bayrak emanet edilebilecek bir parti kurduk. Vatanına, milletine bağlı, dinine, devletine, cumhuriyetine, bayrağına bağlı, alın terinin hakkına, çalışanın emeğine, çocuklarının hayallerine bağlı bir parti. Memlekette neyi koruyacağını, neyi muhafaza edeceğini, ne yapacağını ve ne yapmayacağını bilen, Türkiye'nin büyük potansiyeline yürüyebilecek bir kadro hediye ettik" dedi.

'YAPACAKLARIMIZI İKTİDARIN YAPAMADIKLARI ÜZERİNE KURGULUYORUZ'

Bursa'ya en son 6 ay önce yine bir açılış vesilesiyle geldiğini hatırlatan Yavuz Ağıralioğlu, şunları söyledi: "İlk açılışlarımızı 'Halk Buluşması' adıyla millete sunduk. Bu 'Halk Buluşması' bizim halkla buluşmamız değil, milletimizi neyle buluşturacağımızı anlatmak için yaptığımız bir buluşmaydı. Yapacaklarımızı, AK Parti iktidarının yapamadıkları üzerine kurguluyoruz. Dolayısıyla biz 23 yıllık kudretli bir iktidarın elinde her şeyi yapabilme imkanı olduğu halde, hedeflerinin hepsini tutturamamış bir iktidarın tutturamadığı hedeflerin, vaat edip de başaramadığı programların, planların kalanına talibiz. Partiler arası bir kavganın değil, memleketin ufkuna, daha güçlü bir Türkiye idealine inanmış olmanın derdindeyiz. Partimiz altıncı ayını doldurdu. Şimdi sekizinci aydayız. Kongrelerimizi yaptık ve açılışlarımızı tamamladık, bütün Türkiye'de teşkilatlandık, büyük kongremizi gerçekleştirdik, dilekçemizi verdik. Ekimde yapılabilecek muhtemel bir seçime, seçim olur diye söylemedim ama olursa hazır hale geldik. Türkiye'de siyasete bir parti hediye ettik. Hediye ettiğimiz partinin en önemli özelliği şu, bagajı yok. Önünde, arkasında lobisi, kulisi yok. İtham edileceği, devletine milletine mahcubiyet sebebi sayılacak bir kabahati yok. Devlet ve millet düşmanlarına tebessüm etmek nasip olmamış. Vatanın, milletin hasımlarıyla hayatının hiçbir döneminde yolu kesişmemiş. Hazineye el sürmemiş. İmana, binaya, vatana, cumhuriyete, çocuklarımızın insanca yaşasınlar, hayaller kurabilsinler diye yaşadıkları memlekete alın teri dökerek, bugünlere gelebilmiş memleket evlatlarının partisi."

'MİLLET GEÇEN SEÇİMDE FAKİRLİĞE RAZI OLDU'

Siyasetçilerin halkın gözünde itibarsızlaştırıldığını söyleyen Ağıralioğlu, "Siyasetçiler bu dönemde her söylediğinin tersini yapabilen, her düşman olduklarına dost olabilen, her dost olduklarına hasım olabilen; bugün dediklerinin tersini de savunabilen, dün söylediklerinin özrünü dahi bilmeyen bir ilkesizlik hattına düştüler. İki yılda bir kahramanlarla hainlerin yer değiştirdiği, berbat bir siyasal iklimde biz hep milletin evladıyız. Hep devletin, milletin yanındayız. Hep milletin hakkının, hukukunun yanındayız. Öyle de olan, böyle de olan, öyle de diyen, böyle de diyen değiliz. Memlekete, siyasete yeniden duyulacak itimadın partisini kurduk. Milletimiz demeye başlamıştır ki bu siyasetçilere itimat edilmez. Bunların dostluğuna güvenilmez, düşmanlığına güvenilmez. Bunlar bugün böyle konuşurlar ama yarın tam tersini söylerler. 'Terörsüz Türkiye' diye konuştukları şey de işte tam dediğimin alametidir. 2023 seçimlerini mevcut iktidar, muhalefeti şöyle suçlayarak kazandı, 'Efendim, bu aziz millet, eğer bu altılı masaya oy verirseniz, Kemal Kılıçdaroğlu'nu tercih ederseniz, bu Kemal Kılıçdaroğlu önce Öcalan'ı serbest bırakacak, çocuklarınızın katilleriyle pazarlık yapacak, Demirtaş'ı ve diğerlerini dışarı çıkaracak. Kandil'in gölgesini Cumhurbaşkanlığı pazarlık sürecinin içine dahil edecek. Millet de bunu duydu geçen seçimde. Fakirliğe razı oldu, enflasyona razı oldu, çocuklarının işsizliğine razı oldu, yaşam standartlarındaki bozulmaya razı oldu. Emekli ikramiyesi 4 bin lira, emekli maaşı 14 bin lira olan bu berbat sıkışma ikliminde, 'Yahu vatanı koruyalım, neyse. Aç kalalım, çocuklarımız biraz işsiz kalsın ama devlet, millet haleldar olmasın. Terör gölgesine maruz kalmasın devletimiz' diye düşündü. Sırf bu vicdanına şikayet ettikleri hassasiyetle, geçen dönem iktidarı bir puan farkla tercih etti milletimiz. 'PKK'nın yanında duranların canına okuyacağız' diyerek seçildiler" diye konuştu.

'TÜRK MİLLETİNİN HİZMETİNE TALİBİZ'

Yavuz Ağıralioğlu, "26 yıl boyunca evlatlarımızın katledilmesine sebep olan bir şeyi niçin tercih ettiniz? Şimdi de bundan niçin vazgeçtiğinizi izah edeceksiniz. 2013'te Tayyip ney denediğinde, ona niçin hakaret ettiğinizi, o zaman bu hevesi niçin itham ettiğinizi de açıklayacaksınız. Evlatları diye mezar taşlarına sarılan analara söyleyeceksiniz. Her 'baba' sözünü duyduğunda, başkaları babasını çağırırken başını önüne eğmek zorunda kalan evlatlarınıza anlatacaksınız bunu. Efendim, Gazze ve İran üzerinden İsrail'in bölgede yönetilemez, durdurulamaz bir azgınlığı var. Bütün insan hakları örgütleri dahil, bütün uluslararası kuruluşlar dahil, hepsini boşa düşüren bir azgınlıkla, ne tövbe, ne insan hakları örgütleri, ne insan hakları mahkemesi, hiçbir kararı tanımayan, hiçbir kararla durdurulamayan, Amerika'nın himaye ettiği, şemsiyesini oluşturduğu bir azgınlık stratejisini bölgeye yerleşme planına dönüştürdü. Biz bu 'Terörsüz Türkiye Programı'nın detaylandırılmış yol haritası içerisinde İsrail'e bir güvenlik şemsiyesi, PKK'ya PYD'ye dönüşen bir devlet vaat edildiğini, bir terör devleti kurulacağını, bu kurulacak terör devletinin de İsrail'in şemsiyesi olacağını, Suriye'de kurulacak devlet benzeri yapının devlet gibi çalışacak bir mekanizma olarak, Suriye'nin bütünlüğü içerisinde saklanarak yerleşeceğini, bu planın ve stratejinin Irak'a, oradan da İran'a yaslanacağını söylüyoruz" diye konuştu.

'TAYYİP BEYİN 2002'DE SÖYLEDİKLERİYLE PARTİ KURUYORUZ'

AK Parti iktidarını eleştiren Ağıralioğlu, "Ama ben ve arkadaşlarım, Tayyip beyin 2002'de söyledikleriyle parti kuruyoruz. Memleket hangi mesafeyi katetmişse bize söylemeleri lazım. Madem siz mesafe katettiniz, biz neden sizin 2002'deki programınızın vaat listesinin aynısıyla parti kurmak zorunda kaldık. Nasıl oldu? Siz memleketi 23 yıldır kudret ve maharetle yönettiyseniz, biz sizin 2002 programınızın vaat listesiyle neden 2025'te parti kurmak zorunda kaldık? Dolayısıyla, bu arada millette size olan itimada rağmen, sizin başaramadığınız hedefler yüzünden bu sorumluluk bizim omuzlarımızda. Konfor değil, siyasi mesuliyet içindeyiz. Parti kavgası yapacak durumda değiliz. Siyasi ömrü bittiği zaman biter, önümüze bakarız. Türk milleti için şu sorunun cevabını vermeye çalışıyoruz. Bundan daha iyi bir ülke mümkün mü? Daha zengin bir ülke mümkün mü? Dünyanın 17'nci ekonomisiydi, 2002'de de 17'nci sıradaydı. Daha önce de 17 idi. 21 ile 17 arasında gidip geliyoruz. 12 mümkün müydü? 10 mümkün müydü? Bunu AK Parti yapabilirdi. Niçin yapamadı? Biz yapabilir miyiz? Bu yapılamaz bir hedefse bırakalım siyaseti. Bundan daha iyi bir ülke mümkün değilse dağılacağız biz. Diyeceğiz ki 'Yapamayız. Bu kadar oluyor. Kapasitesi bu kadar bu memleketin. Üretebileni bu kadar. Bileni bu kadar. Ticaret erbabı bu kadar. Bilim insanı bu kadar. Aklı olan bu kadar. Bu memleket 17'yi geçemez' diyorsanız bırakalım. Ama biz başka bir milletiz. İddiası olan bir milletiz. Daha önce defalarca başardık" dedi. Yavuz Ağıralioğlu, konuşmasının ardından İl Teşkilatı ve partililer ile birlikte Kapalı Çarşı esnafını ziyaret etti.

Haber-Kamera: Memet Can YEŞİLBAŞ/BURSA,