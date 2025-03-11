AGİT Genel Sekreteri Sinirlioğlu, Lavrov ile Görüştü

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu, Rusya ziyareti kapsamında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

AGİT Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu, Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı binasında gerçekleştirilen görüşmede Lavrov, ziyaretinden dolayı Sinirlioğlu'na teşekkür ederek, "AGİT Genel Sekreteri olarak Moskova'yı ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. Zor bir dönemde görevi devraldınız. AGİT, Helsinki Nihai Senedi'nin imzalanmasının 50 yıldönümünde NATO ve AB ülkelerinin sürüklediği çok derin bir kriz yaşıyor. Geçmişinizde BM ve Afganistan da dahil olmak üzere yüksek sorumluluk gerektiren pozisyonlarınızı iyi hatırlıyoruz" dedi.

Önceki AGİT Genel Sekreteri Helga Schmidt'in en son 2021 yılında Moskova'yı ziyaret ettiğini de hatırlatan Lavrov, "O zamandan beri bu düzeyde herhangi bir temas olmadı. Bu nedenle AGİT'in önde gelen üyeleriyle iletişimin sekreterlik pozisyonunun işlevleri açısından zorunlu ve önemli olduğundan şüphe duymayan yeni AGİT Genel Sekreteri'nin kararını takdir ettik" ifadelerini kullanarak, Sinirlioğlu'na teşekkür etti.

Sinirlioğlu da, "Rusya, AGİT'in kurucularından ve önemli ortaklarından biri. Avrupa'da barış ve güvenlik konularında Rusya'yla çalışmaya devam etmek isterim, bu nedenle buradayım" ifadelerini kullandı.

" Suriye'deki şiddet patlaması kesinlikle kabul edilemez"

Lavrov ve Sinirlioğlu gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi. Lavrov, Suriye'de yaşanan gerilime değinerek, "Bu şiddet patlaması kesinlikle kabul edilemez. Devlet Başkanı Putin ile Suriye Devlet Başkanı eş- Şara arasındaki telefon görüşmesinde, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov başkanlığındaki heyetin Şam'ı ziyareti sırasında, Ankara'da yeni hükümetin Dışişleri Bakanı Şeybani ile yaptığım görüşmede, meslektaşlarımızın (Suriye tarafının) dikkatini gerekli tüm güvencelerin verildiği gerçeğine çektik. Ulusal mutabakat çizgisi, siyasi süreçlerin kapsayıcılığının sağlanacağı teyit edildi. Suriye'nin sahil bölgesindeki kabul edilemez olaylarda siyasi sürece etnik, dini ve siyasi grupların tüm temsilcilerinin istisnasız katılımını sağlayacak bir yaklaşımdan başka alternatif yoktur" dedi.

"Barış gücü neyi koruyacak"

Avrupa Birliği ülkelerinin Ukrayna'ya barış gücü birliklerini konuşlandırma önerisini karşı çıkan Lavrov, "Barış gücü neyi koruyacak? Rus kültürünü, dilini, medyasını yok etmeye yönelik bir dizi kanun çıkaran, kanonik Ukrayna Katolik Kilisesi'ni yasaklayan Kiev'deki Nazi rejiminin kalıntılarını mı? Yoksa önce Kiev rejiminin bu ırkçı uygulamasına son verilmesini mi sağlayacağız? En başta buna karar vermeliyiz, aksi halde tüm bunlar, barış gücü konuşlandırmak yoluyla bu rejimin kalıntılarını halkın günahlarından kurtarma girişimi olarak gözükecek" dedi.

Ukrayna krizinin çözümüne dair henüz somut bir adımın da başlatılmadığına dikkat çeken Lavrov, " Vladimir Zelenskiy, başlarına bir şey geldiğinde ABD'nin Rusya'yı nükleer silahlarla bombalamasına dair güvence verilene kadar ateşkes istemediğini açıkça belirtiyor" ifadelerini kullandı.

Lavrov ayrıca AGİT Gözlem Misyonu görevlilerinin Ukrayna'da görevlerini iyi yapmadığını savunarak Feridun Sinirlioğlu'na savaş sırasında hayatını kaybeden Rus gazetecilerin isim listesini sundu.

Rusya'nın AGİT'in eş kurucularından biri olduğunu hatırlatan Sinirlioğlu, bundan dolayı Rusya'nın AGİT'i çok önemli bir ortağı olduğunu belirterek, "Avrupa'da barış ve güvenlik konularında Rusya'yla çalışmaya devam etmek isterim, bu nedenle buradayım" dedi.

Sinirlioğlu Ukrayna saldırısında hasar gören binaları ziyaret etti

Sinirlioğlu, ayrıca Lavrov ile görüşme öncesi, Ukrayna'nın Moskova bölgesine düzenlediği İHA saldırısında hasar gören binaları ziyaret ederek incelemelerde bulundu. - MOSKOVA