Sayan'dan seçim varsayımı: Millet İttifakı kazanırsa 6-7 ayda yeni seçime gideriz ancak o süreçte Suriye'ye dönmeyeceğimizin garantisi yok - Son Dakika
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Sayan'dan seçim varsayımı: Millet İttifakı kazanırsa 6-7 ayda yeni seçime gideriz ancak o süreçte Suriye'ye dönmeyeceğimizin garantisi yok

15.08.2022 15:39

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, 2023 seçimlerini Millet İttifakı'ndan bir adayın kazanması durumunda, ülkenin en geç 6-7 ay içerisinde yeniden seçime gideceği varsayımında bulunarak, "Yönetemezler. Yapamazlar. Sayın Erdoğan ve ekibi yüzde 65-70 ile geri döner. Fakat o 6-7 ay içerisinde bu ülkenin Suriye'ye dönmeyeceğinin garantisini veremem." ifadelerini kullandı.

2023 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin partilerin çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Dün akşam katıldığı bir canlı yayında gündeme ilişkin konuşan Ağrı Belediye Başkanı olan Savcı Sayan, haziran ayında yapılacak seçimlere ilişkin de çarpıcı bir iddiada bulundu.

"ÜLKENİN SURİYE'YE DÖNMEYECEĞİNİN GARANTİSİNİ VEREMEM"

Sayan " Millet İttifakı'ndan bir aday, Cumhurbaşkanlığı'nı kazanırsa bu ülke en geç 6-7 ay içerisinde seçime gider. Yönetemezler. Yapamazlar. Sayın Erdoğan ve ekibi yüzde 65-70 ile geri döner. Fakat o 6-7 ay içerisinde bu ülkenin Suriye'ye dönmeyeceğinin garantisini veremem." ifadelerini kullandı.


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Son Dakika Politika Sayan'dan seçim varsayımı: Millet İttifakı kazanırsa 6-7 ayda yeni seçime gideriz ancak o süreçte Suriye'ye dönmeyeceğimizin garantisi yok - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sayan'dan seçim varsayımı: Millet İttifakı kazanırsa 6-7 ayda yeni seçime gideriz ancak o süreçte Suriye'ye dönmeyeceğimizin garantisi yok - Son Dakika
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