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Ahmet Davutoğlu'nun kayınpederi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Ahmet Davutoğlu'nun kayınpederi son yolculuğuna uğurlandı

16.02.2022 17:12

Ahmet Davutoğlu'nun kayınpederi son yolculuğuna uğurlandı Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun kayınpederi Hulusi Misge, Eyüp Sultan Camii'nde son yolculuğuna uğurlandı.

Ahmet Davutoğlu'nun kayınpederi son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun kayınpederi Hulusi Misge, Eyüp Sultan Camii'nde son yolculuğuna uğurlandı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun kayınpederi Hulusi Misge (82), tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetmişti. Hulusi Misge, Eyüp Sultan Camii'nde kılınan ikindi namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Ahmet Davutoğlu, eşi Sare Davutoğlu, siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Cenaze namazında Ahmet Davutoğlu ve Ekrem İmamoğlu yan yana saf tuttu. Cenaze namazının ardından Misge, Eyüpsultan Mezarlığında defnedildi.

(Sİ-YM-BA-Y)

Ahmet Davutoğlu'nun kayınpederi son yolculuğuna uğurlandı
Ahmet Davutoğlu'nun kayınpederi son yolculuğuna uğurlandı
Ahmet Davutoğlu'nun kayınpederi son yolculuğuna uğurlandı

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Eyüp Sultan Camii, Gelecek Partisi, Ahmet Davutoğlu, Cenaze, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Ahmet Davutoğlu'nun kayınpederi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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