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"AK Parti 10 günde yüzde 10 oy kaybetti!" Ekonomist Atilla Yeşilada yorumladı - Son Dakika

"AK Parti 10 günde yüzde 10 oy kaybetti!" Ekonomist Atilla Yeşilada yorumladı

14.02.2022 09:01
"AK Parti 10 günde yüzde 10 oy kaybetti!" Ekonomist Atilla Yeşilada yorumladı

Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada'dan bu kez dikkat çeken anket sonucu değerlendirmesi geldi. Yeşilada; "AK Parti, 10 günde %10 oy kaybetti. Yaz aylarında Millet İttifakı'nı yakalaması bile çok zor" dedi.

Ekonomi yorumlarıyla gündeme gelen ekonomist Atilla Yeşilada bu kez bir anket değerlendirmesi yaptı.

10 GÜNDE YÜZDE 10'LUK KAYIP

AK PartiGenel Başkan Yardımcısı, AR-GE ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen'in açıkladığı son anket sonuçlarına değinen Yeşilada, "AK Parti, 10 günde %10 oy kaybetti. Yaz aylarında Millet İttifakı'nı yakalaması bile çok zor" dedi.

Mustafa Şen'in cuma günü açıkladığı anket sonuçların hatırlatan Yeşilada'nın yorumu şöyle:

"Şen, AK Parti'nin oy oranına ilişkin açıklamasında "Doların 18 lira olduğu dönem 40'ın altındaydı, paketten sonra 40'ın üstüne çıktı. Bir süre orada devam etti. Sonra bu fiyatlarla, faturalarla, şunlarla, bunlarla tekrar geriye düştü. Önce 37 küsura düştü, şu an da 34-36 aralığında bir yerde seyrediyor. " dedi. Halbuki, 3 Şubat tarihli bir önceki ankette AK Parti yönetiminin son yaptırdığı anketlerde Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan'ın oyu yüzde 54, milletvekilleri seçimlerinde ise AK Parti'nin yüzde 44, Cumhur İttifakı'nın oyunun da yüzde 51 olduğu belirtmişti. Demek ki parti 10 gün gibi kısa bir süre içinde 10 puan oy kaybetmiş.".

"MİLLET İTTİFAKI CUMHUR'A12.6 FARK ATIYOR"

Metropoll Araştırma şirketinin yöneticisi Özer Sencar'ın açıkladığı son anketi de değerlendiren Yeşilada şu ifadeleri kullandı:

"Özer Sencar'ın Twitter'da paylaştığı sonuçlara göre, CHP ve İYİ Parti'den oluşan Millet İttifakı'na yakın hissettiğini söyleyen katılımcıların oranı yüzde 43,7.

AK Parti, MHP ve BBP'den oluşan cumhur ittifakına yakın hissedenlerin oranıysa yüzde 40. İki ittifaka da yakın hissetmemesine rağmen oy verirken Millet İttifakı'nı tercih edeceğini söyleyenlerin oranı yüzde 6. Böylece Millet İttifakı'na oy desteği toplamda yüzde 49,7'ye ulaştı.

Hatırlatalım, Milleti İttifakı oylarına ittifaka bugün ya da birkaç hafta içinde katılması muhtemel Deva ve Gelecek Partisi oyları dahil değil.Bu partilerin toplamda %5civarında tahmin ettiğimiz oyları da eklenirse, Millet Cumhur'a 7.6 puan değil, 12.6 puan fark atıyor."

FARKIN DARALMASI ÇOK ZOR

Temel gıda ürünlerinde KDV indirimine de değinen Yeşilada aradaki farkın küçülmesinin oldukça zor olduğunu şu yorumlarla savundu:

"Erdoğan temelürünlerde KDV'nin %8'den %1'e indirildiğini ilan etti. TCMB'nindöviz kurunu "stabili tutması" yanında, KDV indirimleri de halkın yükselen enflasyon ve işsizliğe tepkisini yatıştırmak amacını taşıyor.

Bu çabalar başarılı olabilir mi? Ocak başında yürürlüğe giren asgari ücret ve emeklimaaş zammı gibi, bu adımlar da AK Parti'nin oy oranını geçici olarak 2-3 puan yükseltebilir. Fakat ekonomik koşulların mevsimsel olarak iyileşeceği yaz aylarına değin AK Parti-MHP İttifakının Millet'le farkı daraltması bile çok zor.Çünkü, TCMB'nin katılımcılar anketine göre, 2022 sonunda dahi TÜFE %34'ün altına düşmüyor."

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Atilla Yeşilada, Millet İttifakı, Cumhur İttifakı, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika 'AK Parti 10 günde yüzde 10 oy kaybetti!' Ekonomist Atilla Yeşilada yorumladı - Son Dakika


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