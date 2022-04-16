AK Parti 4'üncü kez üniversiteli gençlerle iftar yemeğinde bir araya geldi - Son Dakika
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AK Parti 4'üncü kez üniversiteli gençlerle iftar yemeğinde bir araya geldi

16.04.2022 11:19
AK Parti 4'üncü kez üniversiteli gençlerle iftar yemeğinde bir araya geldi

Ak Parti Bilecik İl Başkanlığı 4'üncü kez üniversiteli gençler için iftar yemeği düzenledi.

Ak Parti Bilecik İl Başkanlığı 4'üncü kez üniversiteli gençler için iftar yemeği düzenledi.

AK Parti İl Başkanlığı iftar yemeklerinde üniversiteli gençlerle bir araya gelmeye devam ediyor. Ramazan ayının gelmesiyle her gün iftarda çeşitli misafirler ağırlayan AK Parti İl Başkanlığı 4'üncü kez üniversiteli gençler için iftar programı düzenlendi. Düzenlenen programa AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, ve çok sayıda üniversiteli genç katıldı.

İftar yemeğinin ardından gençlere hitaben konuşma gerçekleştiren İl Başkanı Yıldırım, "Geleceğimiz olan siz gençlerle iftarda buluşmak bizler için büyük onur ve gururdur. Sizler Türkiye'nin geleceği ve gururusunuz. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde yetişen değerli gençlerimizle ülkemiz her zaman ilerleyecek ve gelişecektir. Bugün burada bulunan ya da bulunmayan gençlerimiz ülkemizin gurur ve övünç kaynağıdır. Sizleri seviyoruz, destekliyoruz" dedi.

Öte yandan iftar programına katılan gençler, düzenlenen programlarla üniversite öğrencilerine verdiği önemi icraatlarıyla gösteren Başkan Yıldırım'a teşekkür etti. - BİLECİK

AK Parti 4'üncü kez üniversiteli gençlerle iftar yemeğinde bir araya geldi
AK Parti 4'üncü kez üniversiteli gençlerle iftar yemeğinde bir araya geldi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti 4'üncü kez üniversiteli gençlerle iftar yemeğinde bir araya geldi - Son Dakika


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