Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afyonkarahisar mitingine yaklaşık 55 bin kişi katıldı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afyonkarahisar mitingine yaklaşık 55 bin kişi katıldı

31.08.2022 12:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afyonkarahisar mitingine yaklaşık 55 bin kişi katıldı

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afyonkarahisar'da gerçekleştirdiği mitinge yaklaşık 55 bin kişinin katıldığını açıkladı.

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afyonkarahisar'da gerçekleştirdiği mitinge yaklaşık 55 bin kişinin katıldığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Genel Merkez Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay'ı arayarak teşekkür etti. Başkan Uluçay'da cumhuriyet tarihinde eşine rastlanmadık miting için çalışmalarından dolayı tüm teşkilatlara teşekkür mesajı yayınladı.

Mitingin ardından bir açıklama yapan AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay, "Afyonkarahisar tarihinde görülmemiş büyüklükte bir mitinge ev sahipliği yaptı. Mitingimize emniyetin verdiği verilere göre tam 55 bin kişi katıldı. İlimizden, ilçelerimizden, köylerimizden, kasabalarımızdan gelerek bizleri mahcup etmeyen tüm vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Ayrıca son 10 günde gecesini gündüzüne katan, ailesini çocuklarını evinde bırakıp teşkilatımıza gelerek adeta kamp kuran, günde sadece birkaç saat uykuyla çalışan il ve ilçe teşkilatlarımıza, milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza, kadın ve gençlik kollarımız, ilçe başkanlarımıza ve teşkilatlarımızın tüm kademelerine çok teşekkür ediyorum. Bununla birlikte Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi ve Büyük Birlik Partisi teşkilatlarına da ayrıca çok teşekkür ediyorum" dedi. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Hüseyin Ceylan, Karahisar, AK Parti, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afyonkarahisar mitingine yaklaşık 55 bin kişi katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afyonkarahisar mitingine yaklaşık 55 bin kişi katıldı - Son Dakika
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