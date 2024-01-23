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AK Parti, Ankara'nın ilçe belediye başkan adaylarını yarın açıklayacak - Son Dakika
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AK Parti, Ankara'nın ilçe belediye başkan adaylarını yarın açıklayacak

AK Parti, ilçe belediye başkan adaylarını 24 Ocak Çarşamba günü ATO Kongre Merkezi'nde düzenlenecek bir programla tanıtacak. Ankara'nın 25 ilçesinden 20'sinde aday çıkaracağı belirtilen AK Parti; Kalecik, Polatlı, Gölbaşı, Etimesgut ve Ayaş'ta ise MHP adayını destekleyecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da programa katılması bekleniyor.

AK Parti, Ankara\'nın ilçe belediye başkan adaylarını yarın açıklayacak
23.01.2024 - 13:25,
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AK Parti, Ankara'nın ilçe belediye başkan adaylarını yarın açıklayacak.

AK Parti, Ankara'nın ilçe belediye başkan adaylarını yarın açıklayacak. AK Parti, ilçe belediye başkan adaylarını 24 Ocak Çarşamba günü ATO Kongre Merkezi'nde düzenlenecek bir programla tanıtacak. Programa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.

Ankara'nın 25 ilçesinden 20'sinde aday çıkaracağı belirtilen AK Parti; Kalecik, Polatlı, Gölbaşı, Etimesgut ve Ayaş'ta ise MHP adayını destekleyecek. - ANKARA

Kaynak: İHA
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