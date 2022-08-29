AK Parti İl Başkanı Başaran; "30 Ağustos 1922'deki iradeye bugünde sahibiz"

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Dt. Ekrem Başaran, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Bugün, Anadolu'nun vatanımız olarak yeniden tescili olan Büyük Zafer'in 100. yıl dönümünü, milletimizle beraber büyük bir gurur ve heyecanla kutluyoruz" dedi.

"30 Ağustos Türk Milleti'nin bağımsızlık zaferidir."

Başkan Başaran, "Ülkemizi kutlu yürüyüşünden alıkoymak isteyen terör örgütlerinin hain saldırılarına aldırmadan, ihanet çetelerini bozguna uğratarak, birlik, beraberlik ve dayanışma içinde mücadelemiz sürecektir. Türkiye'de ve dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan milyonlarca vatandaşımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı gönülden tebrik ediyorum. 1919'da zor şartlar ve yokluklar içerisinde yakılan istiklal meşalesinin, Gazi Mustafa Kemal'in ve silah arkadaşlarının öncülüğünde 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesiyle zaferle taçlanması, bugün verdiğimiz mücadeleyi daha da önemli kılmaktadır.30 Ağustos, "Ya İstiklal ya İzmihlal" tercihiyle baş başa bırakılan bir milletin, neleri başarabileceğinin, bağımsızlık ve onuru için neleri göze alabileceğinin en açık ispatıdır. 30 Ağustos zaferiyle bu toprakların ezeli ve ebedi vatanımız olduğu tüm dünyaya bir kez daha ilan edilmiştir. Bu zafer, tarihe gömülmek istenen bir milletin küllerinden doğuşunun, şahlanışının, tarih sahnesine yeniden çıkışının net bir göstergesidir. 30 Ağustos 1922'de Türk milleti bir kez daha, boyunduruk kabul etmeyeceğini, bağımsızlığını hiçbir şekilde terk etmeyeceğini tüm dünyaya kazandığı bu büyük zaferle göstermiştir" şeklinde konuştu.

"Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz"

AK Parti İl Başkanı Dt. Ekrem Başaran, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bundan 100 yıl önce Dumlupınar'da aziz şehitlerimizin destansı mücadeleleri ve mübarek kanlarıyla tescil edilen iradeye bugün de sahibiz. Cumhuriyetimizi ilelebet payidar kılmak, ekonomik, siyasi ve sosyal olarak ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. Ülkemize kazandırdığımız projeler, mücadele azmimizin en somut tezahürüdür. Ülkemizi kutlu yürüyüşünden alıkoymak isteyen terör örgütlerinin hain saldırılarına aldırmadan, ihanet çetelerini bozguna uğratarak, birlik, beraberlik ve dayanışma içinde mücadelemiz sürecektir. 30 Ağustos Zaferi, özellikle bugün ülkemizin birliğine, dirliğine, bu topraklardaki varlığına kasteden terör örgütleri ve şer odakları için ders olmalıdır.

"30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun"

Türkiye, terör örgütleri karşısında ayrım yapmadan, vatandaşlarının can güvenliğini sağlayacak adımları hem ülke toprakları içinde, hem de terör örgütlerinin yuvalandığı komşu ülkelerde atmaya kararlıdır. Bu vesileyle bir kez daha Cumhuriyetimizin banisi, Büyük Taarruz'un Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal'i ve dava arkadaşlarını minnetle yad ediyor, tüm şehitlerimize ve gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun" dedi. - BALIKESİR