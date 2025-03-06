AK Parti Bilecik\'te İl Başkanı Toplantısı

Politika

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, 81 ildeki il başkanının katılımıyla düzenlenen toplantıya Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden katıldı.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, 81 ildeki il başkanlarıyla birlikte, Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş'ün başkanlığında düzenlenen değerlendirme toplantısına katıldı. Toplantıda, Ramazan ayı boyunca teşkilatların sahada yürüttüğü çalışmalar detaylı bir şekilde değerlendirildi. Serkan Yıldırım, toplantının hayırlı olmasını temenni ederek, teşkilatın geleceğe daha sağlam adımlarla ilerlemesi adına önemli konuların ele alındığını belirtti.

Kadın ve gençlik kollarının çalışmaları da toplantıda masaya yatırıldığı toplantıda Yıldırım, bu çalışmaların teşkilatın dinamizmini ve etkinliğini artırmada kritik bir rol oynadığını vurguladı. - BİLECİK