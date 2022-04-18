AK Parti Çameli İlçe Teşkilatından örnek beraberlik - Son Dakika
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AK Parti Çameli İlçe Teşkilatından örnek beraberlik

18.04.2022 10:03
AK Parti Çameli İlçe Teşkilatından örnek beraberlik

AK Parti Çameli İlçe Başkanlığı tarafından geçmişten bugüne görev alan teşkilat üyelerine yönelik iftar programı düzenlendi.

AK Parti Çameli İlçe Başkanlığı tarafından geçmişten bugüne görev alan teşkilat üyelerine yönelik iftar programı düzenlendi.

Ak Parti Çameli İlçe Teşkilatı örnek beraberliğe imza attı. Hayri Dev Kültür Merkezi Düğün Salonunda geçmişten günümüze görev yapan teşkilat üyelerine iftar programı düzenlendi. Yoğun programa Denizli AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, yönetim kurulu üyeleri ve geçmişten bu zamana kadar görev alan eski ve yeni yönetim kurulu katıldı. Teravih namazı sonrası İl Başkanı Yücel Güngör, camii çıkışında Çameli Ak Gençlik Kolları Teşkilatı ile birlikte cemaate tatlı ikramında bulundu. Daha sonra esnaf ziyareti, Çameli Gençleri ve İlçe Teşkilatı ile çay içildi, sohbet edildi.

"Bizim gönlümüz de soframız da bir"

Denizli Ak Parti İl Başkanı Yücel Güngör, "İlçe başkanımız, kadın kolları ve gençlik kolları başkanımızla teşkilatımızın emektarı yol arkadaşlarımız, dostlarımız ile sohbet ettik. Belediye Başkanımız Cengiz Arslan ve İlçe Başkanımız Cengiz Yılmaz'a ev sahipliği için teşekkür ediyoruz. Rabbim birliğimizi daim eylesin, tutmuş olduğumuz oruçları kabul buyursun" dedi. - DENİZLİ

AK Parti Çameli İlçe Teşkilatından örnek beraberlik
AK Parti Çameli İlçe Teşkilatından örnek beraberlik
AK Parti Çameli İlçe Teşkilatından örnek beraberlik
AK Parti Çameli İlçe Teşkilatından örnek beraberlik

YORUMLAR
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AK Parti, Hisarcık, Denizli, Çameli, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti Çameli İlçe Teşkilatından örnek beraberlik - Son Dakika


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