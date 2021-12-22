AK Parti, CHP ve İYİ Parti'nin 2021 performansını merak edenlere! İşte o rakamlar - Son Dakika

ORC Araştırma sosyal medya hesabından AK Parti, CHP ve İYİ Parti'nin 2021'deki oy grafiğini paylaştı.

Buna göre AK Parti Şubat ayında yüzde 36,8 oranına sahipken sonraki aylarda düşüşe geçmiş. İktidar partisinin sonraki aylarda oy oranları şöyle:

Haziran 33,9; Temmuz 33,4, Eylül 32,1, Ekim 31,2; Kasım 30,9; ve Aralık 2021 30,3. Buna göre AK Parti 2021'de 6,5 puan oy kaybetmiş.

CHP'nin 2021'deki performansı ise şu şekilde tespit edilmiş:

Şubat 22,3; Haziran 25,3; Temmuz 25,0; Eylül 25,3; Ekim 26; Kasım 25,7 ve Aralık 25,5.

Buna göre CHP 2021'de oy oranını 3,2 artırmış.

ORC'ye göre; İYİ Parti'nin 2021'deki oy değişimi ise şöyle olmuş:

Şubat 10,8; Haziran 12,0; Temmuz 12,5; Eylül 12,7; Ekim 14,1; Kasım 15,5; Aralık 15,9.

Bu verilere göre İYİ Parti hem iktidar hem de anamuhalefet partisine göre oylarını daha fazla artırmış oranda. 2021'de artırdığı oy oranı 5,1.