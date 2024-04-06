AK Parti'den Aslanapa Belediye Başkanı Seçilen Necati Kulik Göreve Başladı - Son Dakika
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Politika

AK Parti'den Aslanapa Belediye Başkanı Seçilen Necati Kulik Göreve Başladı

AK Parti\'den Aslanapa Belediye Başkanı Seçilen Necati Kulik Göreve Başladı

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde AK Parti adayı Necati Kulik, Aslanapa Belediye Başkanı olarak göreve başladı. Görevi MHP'li Gökhan Gürel'den devralan Kulik, coşkuyla karşılandı.

06.04.2024 12:31  Güncelleme: 12:35
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31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde AK Partiden Aslanapa Belediye Başkanı seçilen Necati Kulik, görevi Gökhan Gürel'den devraldı.

AK Partiden yüzde 42.09 oy oranıyla Aslanapa Belediye Başkanı seçilen Necati Kulik, görevi eski başkan MHP'li Gökhan Gürel'den devraldı.

İlçe Seçim Kuruluna giderek mazbatasını alan Kulik, AK Parti Kütahya Milletvekilleri Adil Biçer ve İsmail Çağlar Bayırcı ile birlikte geldiği Belediye Hizmet Binası önünde AK Parti ilçe yöneticileri, belediye personeli, partililer ve vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı. Kurban kesimi ve yapılan duanın ardından başkanlık makamında gerçekleşen törende Gökhan Gürel, belediye başkanlığı görevini Necati Kulik'e devretti.

Milletvekilleri Adil Biçer ve İsmail Çağlar Bayırcı, AK Parti İlçe Başkanı Zeki Öztürk, yeni belediye meclisi üyeleri ve partililerin hazır bulunduğu devir teslim töreninde Necati Kulik ilçeye yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Gökhan Gürel'e teşekkür ederek çiçek takdim etti. Gürel, Başkan Kulik'e başarılar diledi.

Milletvekilleri Adil Biçer ve İsmail Çağlar Bayırcı Belediye Başkanı olarak seçilen Necati Kulik'i, belediye meclis üyelerini ve İl Genel Meclisi üyelerini tebrik ederek, Aslanapa'ya hayırlı uğurlu olmasını dilediler. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti'den Aslanapa Belediye Başkanı Seçilen Necati Kulik Göreve Başladı - Son Dakika

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