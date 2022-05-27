AK Parti'den dünya şampiyonu Akbaş'a ziyaret - Son Dakika
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AK Parti'den dünya şampiyonu Akbaş'a ziyaret

27.05.2022 23:15
AK Parti'den dünya şampiyonu Akbaş'a ziyaret

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık beraberindeki partililerle Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda altın madalyaya uzanan milli boksör Hatice Akbaş'ı evinde ziyaret ederek tebrik etti.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık beraberindeki partililerle Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda altın madalyaya uzanan milli boksör Hatice Akbaş'ı evinde ziyaret ederek tebrik etti.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık beraberinde AK Parti Malatya İl Başkan Yardımcıları Mahmut Boyraz, Namık Gören, İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Pelitoğlu, AK Parti Akçadağ İlçe Başkanı Nuri Karadaş ile birlikte Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda altın madalyaya uzanan milli boksör Hatice Akbaş'ı Akçadağ ilçesinde bulunan evinde ziyaret ederek tebrik etti. Ziyarette, Hatice Akbaş'ın ailesiyle de bir araya gelen AK Parti heyeti Akbaş'ın babası ve annesi ile de sohbet ederek çay içti.

Milli boksör Hatice Akbaş'ın her daim yanında olacaklarını belirten milletvekili Çalık, "Akçadağ'a dünya şampiyonluğu yakışırdı, kızımız Hatice'de bunu başardı. Kendini ve ailesini tebrik ediyor, bu başarıyı Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda devam ettireceğine inanıyoruz" diye konuştu. Hatice Akbaş ve ailesi ise ziyaretten dolayı AK Parti heyetine teşekkür etti. - MALATYA

AK Parti'den dünya şampiyonu Akbaş'a ziyaret
AK Parti'den dünya şampiyonu Akbaş'a ziyaret
AK Parti'den dünya şampiyonu Akbaş'a ziyaret

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti'den dünya şampiyonu Akbaş'a ziyaret - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti'den dünya şampiyonu Akbaş'a ziyaret - Son Dakika
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