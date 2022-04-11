AK Parti'den Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükerşen'e 6 soru - Son Dakika
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AK Parti'den Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükerşen'e 6 soru

11.04.2022 14:14
AK Parti'den Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükerşen'e 6 soru

AK Parti Eskişehir Yerel Yönetimler Başkanı Pınar Turhanoğlu Gücüyener, cevaplaması için Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e 6 soru yöneltti.

AK Parti Eskişehir Yerel Yönetimler Başkanı Pınar Turhanoğlu Gücüyener, cevaplaması için Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e 6 soru yöneltti.

Gücüyener, yaptığı basın açıklamasında, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e yönelttiği ve cevaplanmasını bekledikleri 6 soruyu şöyle sıraladı:

"'Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nde ya da Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi'nde işe aldığı hakim yakını var mıdır?', 'Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiği 1999 yılından bu yana Eskişehir'de görev yapan kaç hakimin kızını/oğlunu Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nde ya da Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi'nde işe almıştır?', 'Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı 1999 yılından bu yana Eskişehir ili yargı çevresinde yargılanmış mıdır?', 'Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı 1999 yılından bu yana Eskişehir ili yargı çevresinde kaç kez yargılanmıştır?', 'Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın yargılandığı ceza mahkemesi hakiminin oğlunun/kızının Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nde ya da Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi'nde avukat olarak çalıştığı olmuş mudur?', 'Eğer oldu ise Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın yargılandığı ceza mahkemesi hakiminin oğlunun/kızının yargılama başladıktan sonra Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nde ya da Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi'nde avukat olarak çalışmaya başladığı kaç kez olmuştur?'" - ESKİŞEHİR

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Su ve Kanalizasyon İdaresi, Yılmaz Büyükerşen, Eskişehir, AK Parti, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti'den Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükerşen'e 6 soru - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti'den Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükerşen'e 6 soru - Son Dakika
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