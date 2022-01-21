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AK Parti'den istifa etmişti! Arı: Mühendis personelimi çöpçü yaptılar ya! - Son Dakika

AK Parti'den istifa etmişti! Arı: Mühendis personelimi çöpçü yaptılar ya!

21.01.2022 09:52
AK Parti'den istifa etmişti! Arı: Mühendis personelimi çöpçü yaptılar ya!

AKP'den istifasıyla gündeme gelen eski Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, ayrılık kararına giden süreci anlattı. Şehirdeki partililerin 'selam vermeyen, selam almayan' bir hale geldiğini söyledi, yanındaki personelin de çöpçü yapıldığını ifade etti.

Son yerel seçimlerde Nevşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen ancak Ocak 2021'de 'sağlık nedenlerini' gerekçe göstererek görevinden ayrılan Rasim Arı, geçtiğimiz günlerde AK Parti üyeliğinden de istifa etti.

"PARTİYE İHTİYAÇ DUYMUYORUM"

İstifasıyla ilgili gazeteci İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtlayan Arı şu iddiada bulundu:

"Bizimkiler "Muhalif belediyelerde şu kadar adam attılar" diyorlar da bir de Nevşehir Belediyesi'ne baksınlar. Yanımdaki personeli çöpçü yaptılar ya! Biri başkan yardımcısı! Adam mühendis. Uzman yaptılar. Vezneye verdiler. Allahtan korkan yapmaz. Dördünü çöpe sürdüler. Ellerine süpürge verdiler. Sabahleyin Atatürk Caddesi'ni temizleyeceksin, rencide etmek için. Çocuklar dedi ki, "Bu bize değil, sana yapılan hakarettir, istifa ediyoruz." "Edin" dedim. Hepsi aç. Tek kuruş ceplerinde para yok. Kiralarını veremiyorlar."

Şu anda konuşmamasının sebebini "korku değil zamanını bekliyorum" sözleriyle dile getiren Arı; İYİ Parti'ye katılma iddialarına ilişkin ise "Partiye ihtiyaç duymuyorum" diyerek şöyle konuştu:

"Ben bağımsızım. Nevşehir partisindenim. Milletle yürüyorum. Millet beni seviyor. Kendimi onlara adadım. Partiye ihtiyaç duymuyoum. Allah var, bütün siyasi partilerden "Bizimle beraber ol" diyorlar. İyi Parti ilk günden "Gel" dedi. Şehirdeki teveccühümüzden istifade etmek isteyebilirler. Ben Nevşehirlilerle mutluyum. Bağımsız olarak da milletvekilliğine, belediye başkanlığına çıkarım. Hodri meydan. Yapsınlar anket, görsünler."

YOLSUZLUK DOSYALARINI AÇMIŞTI

Gazeteci Saymaz'ın yazısında Arı'nın belediye başkanlığından istifasıyla yolsuzluk iddiaları da yer aldı. Yazıda ilgili bölüm şöyle:

"Olay, Rasim Arı'dan önce 15 yıl boyunca belediyede 3 dönem başkanlık yapan Hasan Ünver ve yardımcısı Atilla Seçen'in özel kalem müdürlüğünden 98 kişiyi haksız bir şekilde işe aldığı iddialarıyla başladı.

Belediye seçim sonrası görev değişiminin ardından 21 Kasım 2020'de Nevşehir Belediyesi'nde eski çalışanlara yönelik yürütülen "rüşvet ve yolsuzluk" soruşturması kapsamında gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı. Savcılık soruşturma kapsamında 39 kişinin ifadesinin alındığını açıkladı. Arı'nın yolsuzluk dosyalarını açtığı gerekçesiyle baskı altına alındığı öne sürüldü."

ARACINA SİLAHLI SALDIRI DÜZENLENDİ

Belediye ile ilgili 'rüşvet ve yolsuzluk' soruşturması sürerken 10 Aralık 2020'de Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın aracı akşam saatlerinde Aksaray'ın merkez ilçeye bağlı Gençosman köyü yakınlarında silahlı saldırıya uğradı.

Kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırı sonrasında araca tüfekle ateş edildiği tespit edildi ve kurşun izleri bulundu.

Ancak Arı saldırıdan yara almadan kurtuldu. Arı saldırı sonrasında ise sosyal medya hesabında, "İşimizin başındayız. Elhamdülillah" sözünü paylaştı.

YORUMLAR (3)
  • murat atis: Çöpçülük çok zor bir meslektir.sözlerin bu mesleği yapanlara hakaret sayılacaktır.10bin lira maaş alan bir çok insanımız bu işi yapmaz bu mesleği adamlar askeri ûcret ile yapıyorlar.her insan temizlik ve supurge yapar.kınıyorum. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Rasim Arı, İYİ Parti, AK Parti, Nevşehir, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'den istifa etmişti! Arı: Mühendis personelimi çöpçü yaptılar ya! - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti'den istifa etmişti! Arı: Mühendis personelimi çöpçü yaptılar ya! - Son Dakika
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