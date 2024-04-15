AK Parti\'den Konya\'nın Karapınar İlçe Belediye Başkanı İbrahim Önal göreve başladı

Politika

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde AK Parti'den Konya'nın Karapınar İlçe Belediye Başkanı seçilen İbrahim Önal, mazbatasını alarak görevine başladı.

CHP'nin itirazının YSK tarafından ret edilmesi üzerine Başkan İbrahim Önal, Karapınar İlçe Seçim Kurulu'ndan törenle mazbatasını aldı. Belediye Meclis Salonunda düzenlenen törene, AK Parti Konya Milletvekilleri Tahir Akyürek ve Latif Selvi, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, AK Parti İlçe Başkanı Yusuf Zengin, partililer ve vatandaşlar katıldı. Başkan İbrahim Önal, mazbatasını aldıktan sonra Karapınar Belediyesi'ne geçerek önceki dönem belediye başkanı Mehmet Yaka'dan görevi devraldı.

Karapınar'ın yeni Belediye Başkanı İbrahim Önal, "51 bin kişinin belediye başkanıyım. İnşallah hep birlikte ilçemize hizmet etme noktasında yarışacağız. Bize destek olan vatandaşlarımıza, il ve ilçe teşkilatlarımıza teşekkür ediyorum. Amacımız bu tarihi ilçeye hizmet edebilmek" ifadelerini kullandı. - KONYA