AK Parti'den 'Terörsüz Türkiye' Vurgusu - Son Dakika
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Politika

AK Parti'den 'Terörsüz Türkiye' Vurgusu

AK Parti\'den \'Terörsüz Türkiye\' Vurgusu
05.06.2025 21:08  Güncelleme: 21:14
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AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, 'Terörsüz Türkiye' hedefinin ilerleme kaydettiğini ve toplumdan destek aldıklarını belirtti. Türkiye'nin huzur ve güvenliğini sağlamak için çalışmalara devam edildiğinin altını çizen Ala, Cumhur İttifakı'nın anlayışına destek olduğunu vurguladı.

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, "Emin adımlarla 'Terörsüz Türkiye' hedefine doğru öngördüğümüz şekilde yürüyoruz, devam ediyoruz ve adım adım ilerliyoruz. Bu konuda duraksama, yavaşlama ya da bir problem yoktur. İnşallah Türkiye, bu hedefi gerçekleştirecek, ayağındaki prangalardan kurtulacak" dedi.

AK Parti Bursa İl Teşkilatı, Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nin bahçesinde gerçekleştirilen bayramlaşma töreninde bir araya geldi. Programa AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, AK Parti Genel Merkez Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Teşkilat Başkanı Emine Yavuz Gözgeç, AK Parti Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve parti üyeleri katıldı.

Gündem hakkında açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, "Terörsüz Türkiye" hedefinde duraklama ve yavaşlama olmadığını belirterek Terörsüz Türkiye" hedefinin prangalardan kurtulmak için önemli bir ivme yakalandığını belirtti.

"Cumhur ittifakının koyduğu anlayışa önemli oranda bir destek söz konusudur"

Türkiye'de herkesin huzur ve güvenliğini sağlayacak bu hedef için toplumdan önemli ölçüde destek alındığını söyleyen Ala, "Türkiye herkesin kazandığı bir aşamaya geçsin. Kimse kaybetmesin, herkes kazansın ve Türkiye, hedeflerine çok daha emin adımlarla yürüsün. Onun için Cumhur İttifakı'nın ortaya koyduğu bu anlayışa toplumdan da ciddi, önemli oranda bir destek söz konusudur. Siyasal alanda da açıktan karşı çıkabilenler çok azdır ve siyasal alanda da bazıları çekingen bir destek veriyor. Ama herkesin, 86 milyonun huzurunu, güvenliğini daha da tahkim edecek, iç cepheyi tahkim edecek ve dışarıdaki gelişmeler karşısında Türkiye'nin çok daha önemli ve etkin inisiyatif almasını sağlayacak bu hedefin yakalanacağına biz, canı gönülden inanıyoruz ve gerekli olan her adımı atıyoruz, yapmamız gerekenleri de yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Cumhurbaşkanımız sizden aldığı gücü diplomatik çabaya dönüştürerek etkileyici bir rol oynamaktadır"

Uluslararası çalışmalardan bahseden Ala, Türkiye'nin diplomaside önemli rol oynadığını söyleyerek, "İnşallah Türkiye'ye sivil hakların güvenceye alındığı, devletin çok daha iyi, saat gibi işlediği, Türkiye'nin gücüne güç katacak, sivil ve özgürlükçü, Türkiye'nin hedeflerini gerçekleştirmesi için oluşacak siyasal iklimin zemini olacak anayasayı da diğer siyasi partilerle ve sivil toplum kesimleriyle de konuşarak millete armağan etme çalışmalarımız devam edecek. Uluslararası platformlardaki bütün çalışmalarımız, en etkili ve en kapsamlı bir biçimde yürütülmektedir. ABD Başkanı'nın, Macron'un, Putin'in dile getirdiği şekilde Cumhurbaşkanımız da en etkili bir biçimde sizden aldığı gücü, diplomatik çabaya dönüştürerek bu meselelerin üzerinde durmaktadır ve belirleyici, etkileyici bir rol oynamaktadır" dedi.

"Tabelacı diyorduk sıvacı oldular"

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan da, "Bizler Bursa'mızın sadece bugünün değil, gelecek 50 yıllık hatta 100 yıllık ihtiyaçlarını dikkate alan yatırımlarımızı planlarken, kamu kaynaklarının şehrimiz ve hemşerilerimiz için kullanılması adına denetim görevimizi de itinayla sürdürüyoruz. 23 yıldır ülkemize ve Bursa'mıza hizmet ederken benimsediğimiz şeffaflık, hesap verebilirlik ve kamu yararını en öne alan yönetim anlayışımızı Bursa'ya hizmet etme sorumluluğundaki CHP'li belediyelerden de tabii ki bekliyoruz. Fakat gelin görün ki en çok ürettikleri şey, mazeret. En mahir oldukları alan, temeli atılmış veya açılışı yapılmış eserlerimiz için yeniden tören düzenlemeleri. Bitmiş projelerimizin tabelasını değiştirip iş yapmış havasında gezenler, önceki gün de 2013 yılından bu yana hizmet veren BUDO iskelesinin bekleme salonunu boyayıp tekrar açılış yapmaktan da çekinmediler. Bu proje kısırı tembellere tabelacı diyorduk, şimdi sıvacı da oldular" şeklinde konuştu.

AK Parti Genel Merkez Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Teşkilat Başkanı Emine Yavuz Gözgeç, AK Parti Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın da konuşma yaptığı programda, parti üyeleriyle bayramlaşıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti'den 'Terörsüz Türkiye' Vurgusu - Son Dakika

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