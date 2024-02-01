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AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u ziyaret etti - Son Dakika
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Politika

AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u ziyaret etti

AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç\'u ziyaret etti

AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, milletvekilleriyle birlikte Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u ziyaret ederek, ilin taleplerini iletti. Öztürk, Bakan Tunç'a gösterdiği hassasiyet için teşekkür etti.

01.02.2024 14:20
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DÜZCE(İHA) – AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, milletvekilleriyle birlikte ziyaret ettiği Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a ilin taleplerini iletti.

Milletvekilleri Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u ziyaret etti. Düzce Milletvekili Ercan Öztürk'ün de bulunduğu ziyarette Öztürk, "Milletvekillerimizle birlikte Adalet Bakanımız Yılmaz Tunç'u ziyaret ederek, illerimizdeki taleplerimizi dile getirdik. Bakanımıza konularımıza göstermiş olduğu hassasiyetten dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u ziyaret etti - Son Dakika
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