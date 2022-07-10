ESKİŞEHİR - AK Parti Eskişehir teşkilatı bayramlaştı

AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı tarafından Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, partisinin Eskişehir İl Başkanlığı tarafından Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. (TÜRASAŞ) Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, yurt dışında bulunan AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay'ın selamını iletti.

Alpu ilçesine bağlı Büğdüz Mahallesi'nde dün yaşanan sağanak nedeniyle bir afet meydana geldiğini ifade eden Avcı, "Burada yaşayan vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Mala gelen telafi edilir çok şükür herhangi bir kaybımız yok. Başta AFAD olmak üzere, Valiliğimiz bütün ilgili birimler, oradaki vatandaşlarımızın zarar, ziyanlarını telafi etmek için gece gündüz çalışıyorlar. Bununla geçmiş olsun." diye konuştu.

Avcı, Türkiye'nin bir seçim atmosferine doğru gittiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Seçime bir yıldan az bir süre kaldı. Biz bugüne kadar yapamayacağımız şeylerin sözünü vermedik. Çok şükür sözünü verdiklerimizi de Allah'ın nasip etmesiyle imkanlar dahilinde gerçekleştirdik. Eskişehir bu bakımdan göğsümüzü gere gere konuşabileceğimiz bir şehir. Eskişehir'in 10, 20 yıl önceki halini eğitimde, sağlıkta, ulaşımda her alanda, merkez belediyeciliği hariç çünkü orada bizim sorumluluğumuz yok ama ilçe belediyelerimiz de dahil her alanda gerçekten güzel işler yapıldı. Daha yapılacak çok şey de var. İnşallah bundan sonraki süreçte de eksikliklerimizi tamamlarız. Eskişehir'i layık olduğu düzeyin üzerine çıkarmak için yine el birliğiyle gece gündüz çalışmaya devam ederiz, ediyoruz."

"AK Parti'nin sağladığı imkanlar içinde büyüdüler"

Seçimlerde yaklaşık 6 milyon gencin seçimlerde oy kullanacağını hatırlatan Avcı, şöyle devam etti:

"AK Parti iktidarda 20 yılını tamamlıyor. Dolayısıyla önümüzdeki seçimlerde ilk defa oy kullanacak olan gençler AK Parti öncesini bilmiyor. İlk defa oy kullanacak olan gençler 20 yıl önce Türkiye nasıl yönetiliyordu? Türkiye'de ne vardı, ne yoktu. Yollar, okullar, hastaneler ne durumdaydı? Sağlık hizmetleri nasıldı? Bunları bu seçimlerde ilk defa oy kullanacak olan gençler bilmiyorlar. Onlar AK Parti'nin nimetleri içinde, AK Parti'nin sağladığı imkanlar içinde büyüdüler ve seçmen yaşına geldiler. Öncesini bilmiyorlar. Öncesini bilenler bu mukayeseyi kolaylıkla yapabiliyorlar. Eskişehir Şehir, Yunus Emre Devlet ve Eskişehir Ağız ve Diş Sağlığı hastanelerine gittiğimiz zaman geçmişte gördüğümüz muamele ve hizmet kalitesiyle şimdiki muamele ve hizmet kalitesini mukayese etme şansı belli bir yaş grubunda var. Gençler zannediyorlar ki geçmişte de sağlık hizmetleri böyleydi hastaneler geçmişte de böyleydi. Hayır böyle değildi."

"Yardımcı ders kitapları da sıraların üzerinde"

Nabi Avcı, AK Parti iktidarı döneminde eğitime büyük önem verildiğinin altını çizerek, şunları söyledi:

"Okullar, okullarda sunulan hizmet kalitesi, öğretmen sayısı, sınıf başına düşen öğrenci sayısı, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı, muhtemelen çocuklarımız zannediyorlar ki ve bu seçimde ilk defa oy kullanacak olan gençler zannediyorlar ki hep böyleydi. Okullar açılıyor, açıldığı gün ders kitapları sıraların üzerinde. Şimdi önümüzdeki dönemde artık yardımcı ders kitapları da sıraların üzerinde. Böyle değildi. Öğretmen liste veriyordu. Şu kitabı alacaksınız, bu kitabı alacaksınız... Kırtasiyecilerin önünde kuyruklar... Kırtasiyeciler tanıdığınız varsa rica ediyorsunuz 'aman matematik gelince bana bir tane ayır'. 'Türkçe kitabı geldi mi?' 'Coğrafya bulamadık'. Kırtasiyeciden kırtasiyeciye dolaşarak kitap peşinde koşturuyorduk. Şimdi okullar açılıyor. Velilerimizin 'kitap' diye bir derdi yok. Defter diye bir derdi de yok. Dolasıyla okulların açıldığı gün onlar sıraların üzerinde. Hep böyleydi zannediliyor. Hayır, öyle değildi."

Eskişehir'e gelen yerli turist sayısının arttığına dikkati çeken Avcı, "Daha önce niye gelmiyorlardı da şimdi bu kadar çok geliyorlar? Daha önce Gülümbe rampalarından gelmek o kadar kolay değildi. Ankara-Eskişehir arası kara yolunu da hatırlarsınız belki... O yıllarda yeni bir firma çıkmıştı tanıtım yaparken '3,5 saatte geliyoruz' diye reklam yapıyorlardı. O günün şartlarında. Şimdi 1 saat 15 beş dakikada hızlı trenle geliyor insanlar. Trenle kaç saatte geleceği belli olmazdı. Trenin keyfine kalmıştı. Yollar o durumdaydı. Demir ve kara yolları da oldu. Şimdi öyle değil. Dolayısıyla İstanbul'dan da Ankara'dan da başka vilayetlerden de Eskişehir'e gelmek, gitmek artık İstanbul'da bir semtten bir semte gitmekten daha kolay hale geldi. Çok şükür. Şimdi gençler zannediyorlar ki bu hep böyleydi. Hayır hep böyle değildi." ifadelerini kullandı.

"Hizmet aşkıyla çalışan olmazsa bu hizmetler yürümez"

Türkiye'de yatırımların bu kalitede sürdürülebilmesi için binlerce emekçinin, öğretmenin, sağlık çalışanının, yöneticinin, siyasetçinin, gecesini gündüzüne katarak çalıştığını vurgulayan Avcı, şunları bildirdi:

"Hastaneler bu şekilde çalışmaya devam etsin, okullar bu kaliteyi arttırarak sürdürsün. Bunlar her gün tekrar tekrar üzerinde çalışılması gereken hizmetlerdir. İhmale gelmez. Onun için kim olsa bu çarkı böyle döndürür zannı yanlıştır. Bu bir tecrübe, birikim işidir ve Cumhurbaşkanı'nın da söylediği gibi bu bir aşk işidir. Hizmet aşkı olmayan bu hizmetleri, bu kalitede sürdüremez. Onun için yeni seçmen kardeşlerimize bunları aman başa kakmadan 'siz bilmezsiniz' diye yukarıdan yukarıdan değil ama hakikatleri de tane tane anlatmamız lazım. Anlatalım ki bu böyle gelmiş böyle gider zannederek hata etmesinler. Böyle gitmez. Eğer aşkla çalışan gerçekten gönülden hizmet aşkıyla çalışan olmazsa bu hizmetler yürümez."

AK Parti Eskişehir il Başkanı Zihni Çalışkan ise Eskişehir'de dün yoğun yağıştan kaynaklanan sebeple özellikle Alpu bölgesinde Büğdüz Mahallesi'nde adeta afetin meydana geldiğini bildirdi.

Büğdüz Mahallesi sakinlerinin yanı sıra o bölgede yaşayan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Çalışkan, "Tüm yürütme organları, AFAD başta olmak üzere, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü meydana gelen afetin ardından hem evlerde hem de tarım arazilerinde meydana geldiği hasarla ilgili çalışmaya başladı." dedi.

Çalışkan, AK Parti'nin 20 yıldır devam eden genç bir hareket olduğunun altını çizdi.

"Mamuca bölgesinde 3 bin 100 konutun inşaatı yükseliyor"

AK Parti'nin hizmetleriyle Türkiye'yi zirveye taşıdığını vurgulayan Çalışkan, şöyle devam etti:

"Bundan sonra da özellikle dünyada ve ülkemizde yaşanan gerek pandemiden kaynaklı gerek savaştan kaynaklı ekonomik koşullar sebebiyle hemşehrilerimizin her birinin hanesine, cebine ve gelirini arttırmak adına Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ekonomik sorunları çözmek adına çaba sarf ediyoruz. Bir olursak, iri olursak, birlikte Eskişehir ve Türkiye olursak aşamayacağımız herhangi bir sorun yoktur. Cumhurbaşkanımızın riyasetinde çok büyük önemli hizmetler yaptık. Mamuca bölgesinde 3 bin 100 konutun inşaatı yükseliyor. Biz arkadaşlarımızla orayı ziyaret ettik. Allah'ın izniyle onların süresi 2023'ün sonu ama ben müteahhitlerin bu hızla hemşehrilerimize en kısa sürede TOKİ'den kurada çıkan hak sahiplerine evleri teslim edeceğine inanıyorum."

Çalışkan, AK Parti'nin hep müjdelerle, yeniliklerle kendini yenileyerek millete hizmeti kendine ilke edindiğine değinerek, "Bayramdan sonra inşallah daha diri, daha dik, daha dinamik bir şekilde sahada çalışmaya devam edeceğiz. 2023 seçimleri hep beraber oy oranımızı en çok arttırdığımız, Cumhurbaşkanımızı en yüksek oy oranıyla tekrar Cumhurbaşkanı seçtirdiğimiz bir seçim olacak inşallah." değerlendirmesinde bulundu.